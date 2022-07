De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is op 9 juli 2022 overgegaan tot een roulering van een aantal van zijn ambassadeurs. Hij noemde in dit verband degenen die in Hongarije, Noorwegen, de Tsjechische Republiek, India waren gestationeerd en met name zijn vertegenwoordiger in Berlijn, Andreij Melnyk,.

De laatste zou vice-minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden. Zijn meningen en daden zijn echter het onderwerp van veel controverse.

Melnyk is een discipel van Stepan Bandera ("onze held") die hij bij elke gelegenheid ophemelt en wiens verantwoordelijkheid voor de slachtingen van de Tweede Wereldoorlog hij ontkent. Voorts heeft hij beweerd dat de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) geen Joden heeft afgeslacht, hetgeen een vernietigende reactie van Israël heeft uitgelokt, en heeft hij de massamoord op Polen gebagatelliseerd, hetgeen een even vernietigende reactie van Polen heeft uitgelokt. Melnyk beschuldigde ook de Duitse president Frank-Walter Steinmeier ervan voor Rusland te hebben gewerkt, hetgeen de verontwaardiging van de gehele Duitse politieke klasse heeft gewekt. Tenslotte veroordeelde hij voortdurend het gebrek aan bereidheid van Duitsland, Frankrijk en Italië om de wapens te leveren die zij hadden beloofd.

Wat zijn daden betreft, is hij er niet in geslaagd de reparatie door Siemens tegen te houden van een Russische turbine die Gazprom nodig heeft voor de doorvoer van zijn gas naar Europa. Bovendien is Melnyk er niet in geslaagd het Duitse financiële hulpprogramma van 9 miljard dollar te ontsluiten, dat door minister van Financiën Christian Lindner wordt geblokkeerd als vergelding voor de pan-Europese schuld voor Oekraïne die door de Commissie in Brussel is vastgesteld.