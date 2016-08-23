Западная пресса хоть и разномастная, плюрализмом не страдает: все известные газеты 20 августа опубликовали на первых страницах одну и ту же фотографию.

Как и во всех войнах, в войне против Сирии массово используется пропаганда. А в военной пропаганде прежде всего используют детей.

С самого начала войны Катар стремился доказать, что сирийские власти презирали свой народ и не служили его интересам. Нефтяная монархия распространила тогда по телеканалу Аль-Джазира миф о детях Даръа, замученных полицией. Чтобы проиллюстрировать жестокость своего противника, Катар утверждал, что этим детям вырывали ногти. Конечно, несмотря ни на какие попытки, ни одному журналисту следов этих детей отыскать так и не удалось. Правда, ВВС распространила интервью с двумя из них, но им никто ногтей не вырывал.

Поскольку этот миф остался неподтверждённым, Катар запустил новый. На этот раз мальчика Али Аль-Хаттеба из Хамзы полиция «режима» якобы подвергала пыткам и кастрировала. И даже были представлены доказательства. Каждый мог видеть кастрированное тело. Но увы! Вскрытие показало, что тело плохо сохранилось и половой орган был спрятан за вздутым животом.

В этом журнале напечатан рассказ сэра Артура Конан Дойла, в котором Шерлок Холмс арестовывает немецкого шпиона. Писатель работал на Бюро военной пропаганды.

В конце 2013 г. британцы начали вести массированную военную пропаганду. В этой части у них большой опыт, и они слывут изобретателями современной военной пропаганды, так как ещё во время Первой мировой войны учредили «Бюро военной пропаганды». Отличительной чертой их методов является опора на художественные произведения, ибо эстетика лишает разум критического восприятия. В 1914 г. они прибегают к помощи известных в то время писателей, таких как Артур Конан Дойл, Герберт Уэллс или Редьярд Киплинг, которые публикуют истории о воображаемых злодеяниях немецких агрессоров. Не оставляют в покое и хозяев крупных изданий, которых используют для выкачивания информации из своих авторов.

После того, как США, воспользовавшись опытом британцев, в 1917 г. создали у себя Комитет публичной информации, они стали более тщательно изучать механизмы массового убеждения. Особенно преуспели в этом известный журналист Вальтер Липпман и основатель современной рекламы Эдвард Бернейс, племянник Зигмунда Фрейда. Однако, веря в силу научных знаний, они забыли об эстетике.

В начале 2014 г. британская МИ6 создала компанию Innovative Communications &Strategies (Коммуникация и инновационные стратегии), которой мы обязаны красочными названиями вооружённых группировок от самых «умеренных» до самых «экстремистских». Эта компания имеет свои представительства в Вашингтоне и Стамбуле. Она убедила европейцев в необходимости приёма 1 миллиона беженцев. Она организовала пропагандистскую кампанию с фотографией утонувшего курдского мальчика Айлана Курди и ей удалось в течение двух дней воспроизвести её на первых страницах газет во всех странах НАТО и Совета по кооперации Залива.

Ежегодно ещё до начала войны на турецких пляжах находили сотни утопленников, и никто о них не говорил. Только жёлтая пресса показывала трупы утопленников. Но эта фотография была тщательно продумана...

Я уже писал о том, что труп утопленника не может выбрасываться морем перпендикулярно волнам, но фотограф сказал, что это он расположил труп так, как этого требуют правила фотографии.

Окровавленный Омран Дакнеш из восточного Алеппо представлен на видео в карете скорой помощи. Так что есть два основания, позволяющие затронуть одновременно и пишущую прессу, и телевидение. Сцена настолько драматична, что дикторша CNN не в силах сдержать слёзы. Но если приглядеться, станет понятно, что мальчика сопровождают не спасатели, а позирующие перед камерой «белые каски».

Британские режиссёры используют детей, которые сами по себе их нисколько не интересуют, лишь для своих постановок. Согласно агентству Associated Press эта сцена была снята Махмудом Расланом, которого кстати можно видеть на этом видео. Однако, как он сам пишет в своём аккаунте в Facebook, он является членом группировки Харакат Нураль-Дин аль-Зенки, поддерживаемой ЦРУ, которая передала последней противотанковые снаряды BGM-71 TOW. Согласно его же аккаунту, и это подтверждено другим видео, он 19 июля 2016 г. лично перерезал горло 12-летнему палестинскому мальчику Абдуллаху Тейсиру.

Европейские законы чётко ограничивают использование детей в рекламе. Но к военной пропаганде эти законы не относятся.