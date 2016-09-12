Каким было бы влияние Соединённых Штатов в мире, если бы не было джихадистов, являющихся по сути их вспомогательными войсками?

В США 15 лет тому назад 11 сентября 2001 г. в 10 часов утра Национальный координатор по безопасности, защите инфраструктур и контртерроризму Ричард Кларк объявил «План обеспечения непрерывности Правительства» [1]. По его словам это стало ответом на чрезвычайную ситуацию с двумя самолётами, направленными на башни Всемирного торгового центра, и третьим, который террористы направили на Пентагон. Однако этот план должен вступать в действие лишь в случае ликвидации демократических институтов власти, например, в результате ядерной атаки. А пока президент, вице-президент и председатели Ассамблей живы и могут исполнять свои функции, этот план не может быть приведён в действие.

По этому плану власть президента Соединённых Штатов передаётся альтернативной группе военных, расположенной в Маунт Уотер [2]. Эта группа возвратила власть президенту Джорджу Бушу мл. лишь в конце дня. До сих пор состав этой группы и принятые ею решения не рассекречены. Тем не менее, это не что иное, как государственный переворот.

В связи с тем, что президент в нарушение Конституции Соединённых Штатов 11 сентября 2001 г. на десять часов был отстранён от своих функций, то технически правильно говорить о «госперевороте». Разумеется, этот вывод шокирует, потому что речь идёт о Соединённых Штатах, потому что это происходило в чрезвычайной ситуации, потому что военные никогда об этом не заявляли и потому что они без каких-либо проволочек возвратили власть законно избранному президенту.

В известной книге, изданной в 1968 г., а затем переизданной и ставшей настольной книгой неоконсерваторов во время предвыборной кампании 2000 г., историк Эдвард Люттвак писал, что госпереворот считается более успешным тогда, когда никто о нём не знает и, следовательно, не выступает против него [3].

Спустя шесть месяцев после 11 сентября я опубликовал книгу о политических последствиях событий, произошедших в этот день [4]. В СМИ упоминали лишь четыре главы, в которых я доказал неправдоподобие официальной версии этих событий. Меня не раз упрекали в том, что я не предложил свою версию того, что случилось в этот день, но у меня её нет, и даже сегодня у меня больше вопросов, чем ответов.

Тем не менее, пятнадцать истекших лет дают нам возможность разгадать, что же на самом деле случилось в США в тот сентябрьский день .

После 11 сентября федеральная власть в США неконституционна

Во-первых, Соединённые Штаты до сих пор живут в условиях «Патриотического Акта», хотя некоторые его положения в 2015 г. были приостановлены. Принятый в срочном порядке 45 дней спустя после государственного переворота, этот закон представляет собой ответ на терроризм. Имея в виду объём текста этого закона, можно говорить скорее об антитеррористическом Кодексе, чем просто о законе. Его проект разрабатывался в течение двух предшествующих лет Федералистским Обществом Исследований Законной и Государственной политики. Против принятия этого закона проголосовали всего лишь четверо парламентариев.

Данный закон отменяет конституционные ограничения, сформулированные в «Декларации прав», то есть 10 первых поправок к Конституции, в отношении любых действий государства, направленных на борьбу против терроризма. Это означает введение в стране на неограниченный срок чрезвычайного положения. Поэтому государственные власти могут за пределами своей территории использовать пытки и осуществлять массовые слежки за собственным народом. По истечении пятнадцати лет такой практики США не могут представлять себя в качестве «правового государства».

Для исполнения «Патриотического Акта» федеральные власти США создали новый департамент под названием «Национальная безопасность» (Homeland Security). Название этого департамента шокирует, поэтому его переводят на другие языки как «Внутренняя безопасность», что неправильно. Кроме того, федеральные власти обзавелись политической полицией, которая по данным Washington Post в 2010 г. использовала по меньшей мере 850 000 новых агентов, шпионивших за 315 миллионами жителей [5].

Большим новшеством этого периода стало новое прочтение принципа разделения властей. До сих пор считалось, что принцип разделения властей Монтескьё позволяет поддерживать баланс между исполнительной, законодательной и судебной властями, что способствует нормальному функционированию и защите демократии. США могу гордиться тем, что являются единственным в мире государством, соблюдающим этот принцип буквально. Теперь в США разделение властей означает, что законодательная и судебная власть не имеют права контролировать исполнительную власть. В силу этой новой интерпретации, Конгресс не разрешил обсуждать вопрос о госперевороте 11 сентября.

В противоположность тому, что я писал в 2002 г., западноевропейские страны воспротивились принятию подобных законов. Лишь полтора года назад Франция отступила и приняла принцип бессрочного чрезвычайного положения после убийства редакторов «Шарли-Эбдо». При этом внутренние переменны сопровождаются радикальными изменениями во внешней политике.

После 11 сентября незаконная федеральная власть США разграбила весь Средний Восток

Действительно, впервые за всю их историю, Соединённые Штаты ведут в течение 15 лет непрекращающуюся войну. Они определяют её как Стратегию борьбы против терроризма [6], а ЕС идёт по их стопам [7].

И если все администрации представляли эту войну как распространение войны с Афганистана в Ирак, из Ирака в Африку, Пакистан и Филиппины, а затем в Ливию и Сирию, бывший Главнокомандующий войсками НАТО генерал Уэсли Кларк подтвердил существование долгосрочного плана. 11 сентября организаторы госпереворота приняли решение сменить все правительства в дружественных странах «Большого Ближнего Востока» и объявить войну семи странам, которые в этом регионе им не починились. Этот план был объявлен четыре дня спустя президентом Бушем на встрече в Кэмп Дэвиде. То есть этот план реализуется и действует до сих пор.

Смена дружественных режимов с помощью цветных революций и войны против непокорных стран ведутся не с целью покорить эти страны в классическом имперском смысле, ибо Вашингтон уже осуществлял контроль над этими странами, а с целью их полного разграбления. В этой части планеты, особенно в Леванте, добыча природных ресурсов усложнялась не только сопротивлением местного населения, но и наличием повсюду памятников античной культуры. То есть нельзя было грабить не «разбив яйца».

Согласно заявлениям президента Буша теракты 11 сентября были совершенны Аль-Каидой, что больше оправдывало нападение на Афганистан, чем прекращение нефтяных переговоров с талибами в июле 2001 г. Заявления Буша были подхвачены госсекретарём Колином Пауэлом, который пообещал представить доклад на эту тему в Совет Безопасности ООН. Но за все 15 лет у США так и не было времени, чтобы составить этот доклад, больше того, 4 июня этого года российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что его американский коллега потребовал не наносить удары по его союзникам из Аль-Каиды, действующим на территории Сирии. Это поразительное заявление не было опровергнуто.

Первоначально незаконная федеральная власть продолжила свои планы, распространяя по всему миру наглую ложь. Пообещав доклад о роли Афганистана в терактах 11 сентября, тот же Пауэл лгал на каждом шагу во время своего длинного выступления в Совете Безопасности, стараясь взвалить ответственность за эти теракты на иракское правительство и обвинить его в намерении продолжать свои действия, но уже с использованием оружия массового поражения [8].

За несколько дней США почти полностью уничтожили иракскую армию, разграбили семь главных музеев этой станы и сожгли Национальную библиотеку [9]. Они привели к власти Временное правительство Коалиции, которая не являлась коалицией государств, выступавших против президента Хусейна, - это была частная компания, в основном поддерживаемая консалтинговой компанией Киссинджер Ассошиейтэд, наподобие злополучной Ост-индской компании [10]. Целый год эта компания грабила всё, что можно и что нельзя. В итоге, власть была передана марионеточному иракскому правительству, при этом от него было потребовано, что оно никогда не будет требовать репараций и в течение ста лет не будет оспаривать кабальные коммерческие законы, принятые Временным правительством.

За 15 лет войны США лишились 10000 своих сограждан, тогда как в Большом Ближнем Востоке от их рук погибло более двух миллионов человек [11]. Чтобы покончить с теми, кого они считают своими врагами, они потратили более 3500 триллионов долларов [12]. И при этом заявляют, что массовые убийства и разрушения будут продолжаться.

Однако истраченные триллионы долларов, как это ни странно, не ослабили экономику США. Они считаются инвестициями, с помощью которых они ограбили этот регион. А награбленное исчисляется гораздо большими суммами.

В отличие от риторики вокруг терактов 11 сентября риторика вокруг войны против терроризма на первый взгляд логична. Но она основана на лжи, выдаваемой за факты. Например, связь между ИГИЛ и Аль-Каидой объясняют личностью Абу Муссаба аль-Заркауи, которому генерал Пауэлл посвятил значительную часть своего выступления в СБ ООН в феврале 2003 г. Однако этот Пауэлл бессовестно лгал, и подтвердить хоть какой-нибудь факт из биографии Заркауи не может даже ЦРУ.

Если допустить, что Аль-Каида выросла из Арабского легиона Бен Ладена и вошла в состав НАТО в качестве вспомогательной силы во время войн в Югославии [13] и Ливии, тогда мы должны также допустить, что Аль-Каида в Ираке превратилась сначала в Исламское государство в Ираке, а затем в Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ).

Разграбление и разрушение античных памятников международным правом признано незаконным, поэтому неконституционная федеральная власть США подрядила на эту грязную работу частные армии, как, например, ЧВК Blackwater [14]. Но ответственность власти с каждым разом становилась всё более очевидной [15]. И она подрядила для этой цели своё новое вооружённое крыло – джихадистов. Так что нефть, которую потребляет Запад, грабят экстремисты, а памятники античной культуры уничтожают религиозные фанатики.

Чтобы осознать, зачем НАТО сотрудничает с джихадистами, лучше всего задаться вопросом, каким бы стало влияние Соединённых Штатов в мире, если бы не было джихадистов. Мир был бы многополярным, Вашингтон закрыл бы большинство своих военных баз, разбросанных сегодня по всему миру и США стали бы рядовой державой, наряду с многими другими.

Связь НАТО с джихадистами не нравится многим высокопоставленным лицам США. К ним относятся командующий АфриКом генерал Картер Хам, который в 2001 г. отказался сотрудничать с Аль-Каидой и вынужден был отказаться возглавить атаку на Ливию, или начальник Службы безопасности департамента Обороны США генерал Митчелл Флайн, который в 2014 г [16]. отказался от участия в создании ИГИЛа и был вынужден уйти в отставку. О связи НАТО с дихадистами много говорится во время предвыборной кампании двух кандидатов – Хиллари Клинтон, состоящей в секте начальников штабов [17], и Дональда Трампа, которого консультирует Митчелл Флайн и 88 высших офицера [18].

Во время холодной войны Вашингтон контролировал своих европейских союзников через «секретные армии НАТО» и «Гладио» [19], а сегодня с помощью «Гладио-В» он контролирует весь Большой Ближний Восток, Кавказ, Ферганскую долину и китайскую провинцию Синьцзян » [20].

Во всём, что произошло за 15 лет после государственного переворота, совершённого в США 11 сентября, повинны не мусульмане и не американский народ. В этом повинны те, кто совершил этот переворот, и кто действовал с ними сообща. Это они превратили пытки людей в обычное дело, создали по всему миру секретные тюрьмы, учиняя в них незаконные расправы, свели на нет значение ООН, уничтожили более 2 миллионов человек, разграбили и разрушили Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию.