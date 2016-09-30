По поручению правительства моей страны и в дополнение к нашим преды-дущим письмам, в которых говорится о поддержке, оказываемой иорданским ре-жимом террористическим группам, действующим и совершающим варварские террористические акты на территории Сирийской Арабской Республики, я хотел бы довести до Вашего сведения следующую информацию о действиях иордан-ского режима по оказанию содействия в проезде в Сирию через ряд пунктов пе-ресечения границы грузовиков с оружием, предназначенным для вооруженных террористических групп:

• 16 августа 2016 года в 10 ч. 45 м. вооруженные террористические группы доставили из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршу восемь контейнеров, проследовав в направлении района Саухат Абу-Шаршу, расположенного севернее.

• 16 августа 2016 года в 20 ч. 40 м. вооруженные террористические группы доставили из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршу четыре контейнера, проследовав в направлении на Бир эр-Русайай в пустыне Эс-Сувейда.

• 21 августа 2016 года в 20 ч. 30 м. вооруженные террористические группы доставили из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршу три контейнера, проследовав в направлении на Бир эр-Русайай в пустыне Эс-Сувейда.

• 27 августа 2016 года в 20 ч. 15 м. вооруженные террористические группы доставили из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршу 10 контейнеров, проследовав в направлении на Бир эр-Русайай в пустыне Эс-Сувейда.

• 8 сентября 2016 года в 13 ч. 30 м. вооруженные террористические группы провели из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршу три больших грузовика, которые проследовали в направлении на Бир эр-Русайай в пустыне Эс-Сувейда и далее в район Бир эн-Наамы.

• 24 сентября 2016 года в 19 ч. 45 м. вооруженные террористические группы доставили из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршу восемь контейнеров и через контрольно-пропускной пункт Эр-Рувайшид — девять контейнеров.

Правительство Сирийской Арабской Республики вновь заявляет, что дей-ствия иорданского режима и прямая поддержка, оказываемая им террористиче-ским группам в Сирии, являются вопиющим нарушением принципов междуна-родного права, положений Устава и резолюций Совета Безопасности, касающих-ся борьбы с терроризмом, включая резолюции 1267 (1999), 1373 (2001), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) и 2253 (2015), в которых подтверждается, что государства — члены Организации Объединенных Наций не должны оказывать поддержку в какой бы то ни было форме террористическим группам или их чле-нам.

Правительство Сирийской Арабской Республики вновь призывает Совет Безопасности выполнить свои обязанности и добиться того, чтобы иорданский режим воздерживался от своих действий, которые представляют угрозу для без-опасности и стабильности в регионе и во всем мире.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета.