В прошлом году генерал Флинн был приглашён на празднование юбилея телеканала RussiaToday, за что был подвергнут яростной критике со стороны Белого Дома, который считает этот канал «органом пропаганды Владимира Путина».

Клинтоновская пресса не из добрых побуждений называет будущего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна исламофобом и сторонником применения пыток. Но кто он на самом деле?

Это католик ирландского происхождения, привязанный к своей семье. Увлекается спортом и принимает участие в спортивных играх, как в составе команд, так и индивидуально, но силовым видам спорта предпочитает те виды, которые связаны с движением (водное поло, сёрфинг).

Будучи блистательным разведчиком ( командовал Службой военной разведки с июля 2012 по август 2014 г.), он пересмотрел методы работы своей службы. По его мнению, использование самых хитроумных приборов не может подменить собой работу квалифицированных специалистов. А отчётов с прекрасными иллюстрациями не достаточно для понимания сложных ситуаций. Письменный отчёт гораздо лучше, чем разукрашенные плакаты и фотоснимки. Наконец, разведка должна учитывать данные других аналитических центров. Вопреки сложившимся в США порядкам следует сотрудничать и обмениваться информацией со службами других стран и стран-союзников. Эти положения являются классическими, но они находятся в полном противоречии с установившейся в его стране практике.

Что касается джихадизма, на котором он сконцентрировался последние пятнадцать лет, то он пришёл к выводу о том, что исламизм не имеет ничего общего с религией, хотя исламисты используют религиозный словарь и цитируют Коран. Это - исключительно политическая идеология. Он утверждает также, хотя это кому-то покажется странным, но это так и есть, что поддержка, которой джихадисты пользуются среди части мусульманского населения, имеет корни в самом исламе. Его отношение к мусульманской религии неизвестно, но он пригласил в команду Дональда Трампа профессора Габриэля Савму, имеющего ливанские корни. Последний является автором книги о сирийском происхождении Корана, что привело его к весьма толерантной трактовке ислама.

Споры Майкла Флинна с Клинтон и Бараком Обамой начались после распространения секретного отчёта о джихадистах в Леванте. В рассекреченной части доклада речь шла о том, что джихадисты начали войну против Сирийской Арабской Республики, и их поддерживают племена, живущие на приграничных территориях Сирии и Ирака. Эта ситуация могла привести к созданию на северо-востоке Сирии исламского эмирата, что соответствовало стратегическим интересам их спонсоров – Саудовской Аравии, Катара и Турции. Майкл Флинн пояснил, что он разработал этот документ, а это было как раз после возобновления Францией войны против Сирии, для того, чтобы не допустить согласия администрации Обамы на создание ИГИЛ.

Что касается пыток, он неоднократно повторял, что его заявления не нужно трактовать как поддержку повсеместного применения пыток. Флинн борется с джихадистами, потому что они мучают и убивают, но они должны знать, что он не бросит своих товарищей по оружию, которые их пытают, и, если потребуется, он, не колеблясь, сам будет их пытать и убивать. Но это не в его правилах, и в Афганистане он выступал против применения пыток.