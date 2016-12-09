Voltaire İletişim Ağı

Cihatçılar NATO imkanlarını Batı Halep’teki bir hastaneye saldırmak için kullanıyorlar

Voltaire İletişim Ağı
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5 Aralık’ta Doğu Halep’teki cihatçılar, Rusya’nın El-Kaide diktatörlüğünden kaçan çocukları tedavi etmek için Batı Halep’te kurduğu bir askeri hastaneyi vurdular.

Hastane daha henüz o gün kurulmuştu.

Saldırıdan hemen sonra Rus yetkilileri, ABD, Fransa ve Birleşik Krallığı hastanelerinin koordinatlarını cihatçılara vermekle suçladı.

Birçok NATO üyesi buna, Rusya’yı « BM Güvenlik Konseyi’ni kilitlemekle » suçlayarak yanıt verdi [1].

Konu incelendikten sonra, alışılageldiği gibi herhangi bir hedef ayar atışı gerçekleştirmeden hastaneyi doğrudan vurdukları; hastanenin koordinatlarının kendilerine uydu görüntüsü halinde verildiği; bu görüntülerin, NATO’nun İzmir’de (Türkiye) bulunan Kara Kuvvetleri Komuta Merkezi LandCom tarafından sağlandığı anlaşılmaktadır.

NATO imkanlarının bazı üye devletler tarafından Atlantik Konseyinin izni alınmadan ve dolayısıyla Örgütün yönetmeliği ihlal edilerek kullanıldığı Libya örneğinde olduğu gibi, Suriye’ye karşı savaş da daha ilk günden beri Atlantik İttifakının eşgüdümü altında yürütülmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Déclaration des chefs d’Etat et de Gouvernement de la France, de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de l’Italie et du Royaume-Uni à propos de la situation à Alep », Voltaire İletişim Ağı, 7 Aralık 2016.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Cihatçılar NATO imkanlarını Batı Halep’teki bir hastaneye saldırmak için kullanıyorlar”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 9 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194468.html

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