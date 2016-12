Washington lança novamente o Daesh (EI) contra Palmira

O Daesh (E.I.) retomou Palmira após um ataque surpresa, entre 9 e 12 de Dezembro de 2016.

O «Alto Representante» da «oposição síria», Riad Hijab, denunciou as forças do «regime» sírio que atacam «civis desarmados» em Alepo, mas «fogem como ratos diante dos jiadistas de Estado Islâmico em Palmira». Ora, a realidade é muito diferente.

Cerca de 5. 000 jiadistas chegaram, de maneira coordenada, ao mesmo tempo de Rakka e Mosul para fazer um ataque em pinça ao milhar de soldados sírios que defendia a cidade. O Exército Árabe Sírio apenas teve o tempo suficiente para evacuar os civis e destruir o seu arsenal antes de recuar.

Os Estados Unidos tinham levado o Daesh (E.I.) a invadir a parte sunita do Iraque, em Junho de 2014, afim de cortar as comunicações terrestres entre Teerão e Damasco, a última etapa da «Rota da Seda». Uma vez capturada Mossul (Iraque), o Daesh estendeu-se para Palmira (Síria), em Maio de 2015. As suas tropas tinham então cruzado a fronteira sob o olhar das forças norte-americanas que não intervieram e nem sequer deram o alerta. Depois disso, a cidade havia sido libertada em Março de 2016.

Para que o Daesh (EI) pudesse ocupar novamente Palmira, as forças norte-americanas abriram, ao mesmo tempo, uma rota através do deserto sírio a partir de Mossul —que elas são supostas de estar a cercar—, e pararam os seus bombardeamentos da província de Rakka.

Concentrado em Alepo, o Exército Árabe Sírio não teve tempo de enviar reforços para Palmira, que, assim, rapidamente caiu face à força dos atacantes, cinco vezes superior em número.