Voltaire İletişim Ağı

Moskova’da bir üst düzey Rus diplomatı kurşunlanarak öldürülmüş olarak bulundu

Voltaire İletişim Ağı
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Bir üst düzey Rus diplomatı, 20 Aralık 2016 sabahı Moskova’daki evinde kafasından tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu.

Polisin ilk tespitlerine göre cinayetten çok bir intiharın söz konusu olması daha olası görünüyor.

Dün Ankara’daki Rus Büyükelçisinin öldürülmesi [1] ve Suriye savaşını sipariş edenlerin bugün Moskova’da İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasında yapılması öngörülen toplantıyı sabote etme girişimleri [2] dikkate alınarak özel güvenlik önlemleri alındı.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Rusya’nın Ankara büyükelçisi öldürüldü”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 20 Aralık 2016.

[2] “NATO’da kriz”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 19 Aralık 2016.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Moskova’da bir üst düzey Rus diplomatı kurşunlanarak öldürülmüş olarak bulundu”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 21 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194680.html

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