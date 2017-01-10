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"Роснефть" получит доступ к ресурсам в Мексиканском заливе

Ульяна Гортинская

"Роснефть" – ведущая компания мирового нефтебизнеса – приняла новую стратегию развития: хочет получать знания благодаря совместным проектам с акулами Запада. Первый шаг в этом направлении, это соглашение с Exxon-Mobil по освоению месторождений у берегов Мексиканского залива.

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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Руководители Роснефти и ExxonMobil поздравляют себе на форуме в Давосе.

8 марта 2013 — Дочерняя компания «Роснефти» будет участвовать в геологоразведочных работах на участках ExxonMobil в Мексиканском заливе. Соответствующее соглашение было подписано 5 марта [2013] в рамках визита главы российской компании Игоря Сечина в США.

Согласно документу, дочка «Роснефти» Neftegaz Holding America Limited получит 30%-е доли в 20 глубоководных блоках общей площадью около 450 кв. км. 17 блоков расположены в западной части Мексиканского залива, три – в центральной. При этом ExxonMobil сохраняет 70% долю участия и остается оператором. В настоящее время проводится анализ данных сейсморазведки, и работы по добыче в данный момент не ведутся.

Шеф "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что благодаря подписанному соглашению «Роснефть» и ее дочерние компании получают доступ к богатейшему нефтегазоносному бассейну мира. "- Мы уверены, что наши совместные усилия обеспечат наиболее эффективное освоение участков в Мексиканском заливе… полученные опыт и знания могут быть использованы при освоении глубоководных участков российского шельфа, в частности, участка Туапсинский прогиб [1], который входит в периметр Соглашения о стратегическом сотрудничестве." Напомним, «Роснефть» и «ExxonMobil» продолжают реализацию Соглашения о стратегическом сотрудничестве, которое было подписано компаниями в 2011 году. Планируется, что обе компании будут проводить совместные работы по геологоразведке и освоению углеводородных ресурсов в России и других странах.

Виталий Крюков из ИФД «Капитал», с беседе с «Известиями», называет обсуждаемую сделку «зеркальной», поскольку она аналогична соглашению компаний по [русскому шельфу в] Арктике. Эксперт полагает, что т.к. геологоразведки на блоках Exxon ещё не было, то степень изученности можно сопоставить с проектами в Карском море. Крюков также отметил, что, по его мнению, Exxon предложила «Роснефти» сложные проекты, требующие крупных инвестиций и связанные с высокими рисками. Однако он согласился, что Мексиканский залив весьма привлекательный регион для нефтедобычи. В целом, по мнению аналитика, говорить о международной экспансии «Роснефти» всё же рано, а речь скорее идет о возможности получить опыт.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук согласен с коллегой, но при этом в беседе с «Ведомостями» уточнил, что положение российской компании более выгодное, так как в Мексиканском заливе добыча ведётся давно и успешно (в отличие от Арктики), и несёт в себе меньшие риски.

Как отметил вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, выход на американский рынок перспективен как для «Роснефти», так и для России в целом. Регион, по его мнению, привлекателен наличием транспортной инфраструктуры. Плюс, получив 30% долю в проектах, «Роснефть» сможет повысить свою компетенцию в вопросах работы на шельфе, который пригодится компании в Арктике. После подписания «шельфовых» соглашений с европейскими компаниями Eni и Statoil, а также азиатского вояжа Игоря Сечина «Роснефть» фактически обозначила главные направления развития на внешних рынках.

Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики в беседе с «Однако» сказал, что «Роснефть» идет по пути «Газпрома». "- Здесь схема очень простая, её изначально «Газпром» придумал, что нужно давать долю в своих проектах в обмен на проекты в других странах. «Роснефть» тоже пошла по этому пути – они дали возможность Соединённым Штатам участвовать в проектах на Арктическом шельфе, и за это получили возможность добывать нефть на территории США. И – да, «Роснефть» - международная корпорация, которая добывает нефть не только в России, что далеко не новость."

Помимо контракта с Exxon, 6 марта «Роснефть» подписала соглашения по долгосрочным поставкам [2] нефти с крупнейшими мировыми трейдинговыми компаниями - Glencore и Vitol. Договор с Glencore предусматривает поставки в размере до 46,9 млн тонн, с Vitol - до 20,1 млн тонн, сообщается на сайте «Роснефти» [3]]. По этим контрактам российская компания получит в качестве аванса до 10 млрд долларов, которые будут направлены на общекорпоративные и инвестиционные цели (в частности их можно использовать в сделке по покупке ТНК-BP, что позволит снизить предполагаемый объём заимствований) [4].

Источник
Однако (Российская Федерация)

[1] « Лицензионный участок "Туапсинский прогиб" », Роснефть. [ссылка не активная, 12.2016] — Альтернатива: « Туапсинский прогиб. История », Роснефть. — Там же говорится: « "Роснефть" проводит геологоразведку на лицензионном участке "Туапсинский прогиб" на шельфе Черного моря, который простирается вдоль Черноморского побережья Краснодарского края. Оператор проекта – ООО "РН-Эксплорейшн". Площадь участка – 11,2 тыс. кв. км при глубине моря от 40 до 2 100 м и, с точки зрения освоения морских месторождений, считается сверхглубоким. В ходе сейсморазведки на участке выявлено более 33 перспективных структур. По независимой оценке, выполненной компанией DeGolyer & MacNaughton, извлекаемые ресурсы Л.У. "Туапсинский прогиб" оцениваются в 1513 млн т. »

[2] « Glencore : contrat pétrolier de long terme avec Rosneft », BFM TV, 7 марта 2013.

[3] « "Роснефть" подписала долгосрочные контракты с компаниями "Гленкор" и "Витол" », Роснефть, 6 марта 2013. [ссылка не активная, 12.2016

[4] « "Роснефть" потратит на покупку ТНК-BP все свои накопления », Lenta.ru, 27 ноября 2012. ; « "Роснефть" закрыла сделку по покупке 100% ТНК-ВР », Forbes, 21 марта 2013. — Там же говорится: « Поздравить партнеров с завершением сделки [по покупке 100% акций ТНК-ВР] уже успел президент Владимир Путин. "Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать здесь, поздравить с завершением сделки. Сделка была большой, сложной, многоплановой, очень большой по объему. Это, как я понимаю, самая крупная сделка прямой купли-продажи в мировой экономике сегодня, объемом в $61 млрд", — сказал он на встрече с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным и главой ВР Робертом Дадли [рожд. в Нью-Йорке гендиректор британской нефтяной компании "Би-Пи" с 2010 г. - прим. пер.] в четверг. Путин назвал сделку "очень успешной", "очень важным шагом по приватизации государственной собственности". »

 
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Источник : «  "Роснефть" получит доступ к ресурсам в Мексиканском заливе », Ульяна Гортинская , Однако (Российская Федерация) , Сеть Вольтер, 10 января 2017, www.voltairenet.org/article194903.html

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