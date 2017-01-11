"Роснефть" и "ExxonMobil" обнаружили гигантские запасы нефти

15 июня 2016 — "Роснефть" и "ExxonMobil" обнаружили запасы нефти, которые сопоставимы с теми, которыми располагала Саудовская Аравия в XX веке. Они находятся в Карском море, то есть на севере Западной Сибири, в непосредственной близости от вод Северного Ледовитого океана. Подводные нефтеносные поля под названием "Победа" были открыты в 2014 году. Обе компании уже располагают их картографической документацией в 3D.

Поиски в этом районе были особенно осложнены тем, что воды Карского моря ежегодно покрыты льдом в течение 10 месяцев.

Эти новые ресурсы являются следующими после открытых уже в течении последних трех лет в Венесуэле [1], Мексиканском заливе [2] и Средиземном море [3].