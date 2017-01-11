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"Роснефть" и "ExxonMobil" обнаружили гигантские запасы нефти

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15 июня 2016 — "Роснефть" и "ExxonMobil" обнаружили запасы нефти, которые сопоставимы с теми, которыми располагала Саудовская Аравия в XX веке. Они находятся в Карском море, то есть на севере Западной Сибири, в непосредственной близости от вод Северного Ледовитого океана. Подводные нефтеносные поля под названием "Победа" были открыты в 2014 году. Обе компании уже располагают их картографической документацией в 3D.

Поиски в этом районе были особенно осложнены тем, что воды Карского моря ежегодно покрыты льдом в течение 10 месяцев.

Эти новые ресурсы являются следующими после открытых уже в течении последних трех лет в Венесуэле [1], Мексиканском заливе [2] и Средиземном море [3].

Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog

[1] « США готовят захват нефтяных ресурсов Венесуэлы », Нил Никандров, Фонд стратегической культуры (Россия), Сеть Вольтер, 9 июня 2011.

[2] « "Роснефть" получит доступ к ресурсам в Мексиканском заливе », Ульяна Гортинская, Однако (Российская Федерация), Сеть Вольтер, 8 марта 2013.

[3] « Overview of oil and natural gas in the Eastern Mediterranean region » (« Обзор нефти и природного газа в восточной части Средиземного моря »), U.S. Energy Information Administration, August 15, 2013.

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Источник : « "Роснефть" и "ExxonMobil" обнаружили гигантские запасы нефти », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 11 января 2017, www.voltairenet.org/article194908.html

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