Le général Mattis s’entoure de deux amiraux

Le nouveau secrétaire à la Défense, le général James Mattis, vient de désigner l’amiral Craig S. Faller (photo) comme conseiller personnel et l’amiral Kevin M. Sweeney comme chef de cabinet.

La désignation d’un militaire à la tête du département de la Défense avait provoqué l’inquiétude des parlementaires. La nomination de deux autres officiers supérieurs à un cabinet habituellement civil ne va pas les calmer.

Les trois hommes étaient en poste ensemble en Irak où, avec les généraux John Kelly et Michaël Flynn, il se sont rebellés contre l’État profond US et ont tenté de se lier aux chefs des tribus du centre du pays.