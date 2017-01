Der britische Minister für auswärtige Angelegenheiten, Boris Johnson, sagte, dass sein Land sich nicht mehr der Teilnahme von Präsident Bachar Al-Assad an den syrischen Wahlen widersetzen sollte.

Mit dem Geständnis, dass diese neue, der Stellungnahme der neuen US-Regierung entsprechenden Haltung, einer völligen Kehrtwende entspricht, betonte er, dass man das Problem mit einem neuen Blick betrachten müsse.

Im Juni 2014 hatte die Arabische Republik Syrien eine Präsidentschaftswahl organisiert. Die westlichen Mächte waren dagegen und hatten - unter Verletzung des Wiener Übereinkommens – nicht erlaubt, dass die syrischen Konsulate in ihren eigenen Räumen eine Wahl für ausgewanderte Syrer organisierten. Mehrere Millionen Staatsbürger wurden durch den Krieg gehindert, an der Wahl teilnehmen zu können. Alle Staaten mit diplomatischen Vertretungen in Syrien haben damals die Aufrichtigkeit der Wahlen anerkannt. Baschar Al-Assad wurde erneut von 10 319 723 Bürgern zum Präsidenten gewählt, d.h. mit 88,7 % der Stimmen und 65 % der im Wahlalter befindlichen Bevölkerung. Die siebenjährige Amtszeit von Präsident Al-Assad wird im Juni 2021 enden. [1].

Seit 2011 beschuldigen die Westler die Arabische Republik Syrien eine Diktatur zu sein und in großem Maßstab zu foltern. Dies ist eindeutig nicht die Meinung der Syrer.

Im September 2015 hatte der Vorgänger von Herrn Johnson, Philip Hammond, zugegeben, dass Präsident Baschar Al-Assad während einer Übergangszeit von 3 Monaten an der Macht bleiben könnte. Aber er behauptete weiterhin, dass die Arabische Republik Syrien eine Diktatur wäre und dass das Mandat von Herrn Al-Assad illegitim sei.