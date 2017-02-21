Участники Конференции на обеде 18 февраля 2017 г.

В период 16-19 февраля в Мюнхене проводилась ежегодная Конференция по безопасности [1]. На ней присутствовали более 500 министров и европейских парламентариев, а также гости из других стран. Речь идёт о самой важной международной встрече в части внешней политики и европейской Обороны.

Десять лет назад в 2007 г. Владимир Путин вызвал на Мюнхенской конференции большой скандал, заявив, что европейцам лучше вести себя независимо, а не действовать по указке Пентагона [2]. Он также напомнил, что Россия, хотя она и не входит в ЕС, тоже является европейской страной. Участники тогда злобно насмехались над ним и над его требованиями. И все вместе бросились под зонтик НАТО.

А на этот раз скандал вызвал Сергей Лавров, призвав к новому пост-западному миру. Следует отметить, что НАТО потеряла превосходство по обычным вооружениям, хотя и продолжает сохранять его в части ядерных сил. Следует также отметить, что после непрекращающихся 15 лет войны попытка превращения «Большого Ближнего Востока» в серию микро-государств с населением менее 10 миллионов жителей, искоренения светских режимов и установления диктатуры Братьев-мусульман не удалась.

Европейцы упрямо продолжают следовать по пути, который им был навязан Вашингтоном, хотя ни американский народ, ни президент Дональд Трамп не хотят этого. Они рассчитывают на «Глубокое государство» (то есть правительство в горном комплексе Рэйвен-Рок, которое осуществляло руководство терактами 11 сентября). Их политики обвиняют Трампа в расизме и исламофобии, тогда как сами аплодировали Джорджу Бушу и Бараке Обаме, истребившим более 3 миллионов человек. Западная пресса оскорбляет Дональда Трампа, представляя его как человека взбалмошного и ни на что не способного [3].

Дональд Трамп навёл на европейцев ужас своим заявлением о том, что НАТО устарела, но его министры их успокоили, хотя и заявили на конференции то же самое: в сегодняшней обстановке НАТО не имеет никакого смысла, её следует трансформировать в оборонительный союз, и те, кто хочет стать его частью, должен будет выделять на оборону 2% своего бюджета.

Одержимые империалистическим психозом европейцы испугались, что их антироссийские инвестиции в Украину и Сирию могут пропасть. И здесь тоже их успокоили туманными обещаниями. Министры Трампа сказали им, что будут отстаивать жизненные интересы США на Украине и продолжат выработку «политического решения по Сирии». Но с какой стати европейцы считают, что американский народ имеет жизненные интересы на берегу Днепра, а «политическое решение по Сирии» означает смену Республики Братьями-мусульманами? Да просто потому, что так постоянно твердила администрация Обамы. Та самая, которую отверг американский народ.

Всем известно, какая силовая борьба идёт между администрацией Трампа и «Глубоким государством». Земля задрожала, когда Дональд Трамп исключил ЦРУ и Комитет начальников штабов из Совета национальной безопасности [4]. И все знают, что после этого ЦРУ отказало в аккредитации шести советникам президента, обвинило советника президента по Национальной безопасности в том, что он является российским агентом и вынудило его подать в отставку, и что оно не даёт покоя другим четырём членам президентской команды. Но проиграть несколько сражений не означает проиграть войну, и жаль, что европейцы, которых уже давно превратили в слуг, не сознают этого. Разве может Дональд Трамп за несколько дней смести «Глубокое государство»? Но и отказываться от этого после первых поражений он тоже не будет [5].

В последние годы Конференция по безопасности служила для Германии средством, с помощью которого она стала связующим звеном между США и их европейскими партнёрами. Но в этом году её цель состояла в том, чтобы заставить европейских лидеров подтвердить преданность «Глубокому государству» не считаясь ни с волей американского народа, ни с переменами в Белом Доме.

Участникам конференции был представлен на рассмотрение предварительный документ, составленный немецкими организаторами конференции. СМИ предпочли о нём не упоминать. Зато в них можно ознакомиться со статьёй Уолкер-Петерса, автора плана Фелтмана о полной и безоговорочной капитуляции Сирийской Арабской Республики [6]. Знаменитый «эксперт» выражает в ней своё видение «Большого Ближнего Востока», но это, скорее всего, точка зрения «Глубокого государства» [7].

1. (Даже если нам не удалось его перекроить) этот регион не выйдет из войн и «арабских революций» невредимым (Мы просто так ничего не делаем).

2. Конфликт между Саудовской Аравией и Ираном перерос в конфликт между суннитами и шиитами (что скрывает наши геополитические амбиции).

3. Пока внимание приковано к несуществующим религиозным конфликтам, никто положением палестинцев не занимается (к великой радости Израиля).

4. Европейцы устали от потоков крови вдали от своих границ и желают мусульманскому Братству победы, однако на «Большом Ближнем Востоке» побеждённым себя пока ещё никто не признал.

5. За время войны в Сирии то образовывались, то распадались всякого рода альянсы, последним по дате является союз России, Турции и Ирана, который (к счастью) будет длиться не больше, чем другие.

6. Сирия и Ирак победят терроризм и обретут покой лишь в случае, если создадут инклюзивные правительства ( то есть включат в свои правительства Аль-Каиду и ИГИЛ).

7. Для «Большого Ближнего Востока» всё может закончиться лишь после созыва международной конференции, на которой Запад определит будущее региона подобно тому, как на Венском конгрессе (1814 г.) союз четырёх держав решил участь всего мира.

Решительно, ни избрание американским народом нового президента, ни сопротивление народов арабских стран европейских лидеров не изменят. Изменить их смогут только народы европейских стран.