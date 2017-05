Macron deverá nomear um Primeiro-ministro selecionado pela OTAN

O novo Presidente Francês deverá nomear segunda - feira, 15 de Maio, um Primeiro-ministro escolhido de uma lista pré-selecionada pela OTAN:

Sylvie Goulard (deputada Europeia, conselheira do New Pact for Europe);

Christine Lagarde (antiga assistente parlamentar no Congresso dos Estados Unidos, Directora do FMI);

Édouard Philippe (Presidente da Câmara de Havre).

Os três foram convidados por Henry Kissinger (e formalmente pelo presidente Henri La Croix quinto duque de Castries) para a última reunião anual do Grupo de Bilderberg (de 9 a 12 de Junho de 2016, Dresden, Alemanha), onde eles foram muito apreciados.

Parece pouco provável que a Sra Lagarde seja nomeada no imediato. Os patrocinadores do Sr. Macron preferem que ela só o seja em 2019, de modo a que ela possa antes finalizar o seu segundo mandato à cabeça FMI.