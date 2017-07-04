Кампания, которую ведут мировые СМИ по дискредитации президента Трампа, идёт полным ходом. Машине злословия, организованной Дэвидом Бруком ещё на этапе передачи власти [1], президент как нельзя красочнее отвечает пылкими, а подчас и грубыми твитами. Под единодушные рукоплескания СМИ, находящихся под присмотром таинственной НКО First Draft [2], суды расследуют связи президентской команды с тёмными заговорами, приписываемыми Кремлю.

Исследования профессора Томаса Паттерсона из Гарвардского института государственного управления им. Джона Кеннеди свидетельствуют о том, что в американской прессе имя Дональда Трампа упоминается в три раза чаще, чем имена предыдущих президентов. И что в первые 100 дней его президентства 80% статей о нём были явно порочащими [3].

Во время кампании ФБР [4] по принуждению президента Никсона к отставке американские СМИ называли себя «четвёртой властью», указывая этим на то, что их владельцы более легитимны, чем сам народ. Не уступая давлению и сознавая опасность, которую представляет альянс СМИ и 98% высокопоставленных чиновников, голосовавших против него, президент Трамп в своём выступлении 22 января 2017 г., через неделю после вступления в должность, объявил «войну прессе». А его старший советник Стив Беннон заявил в New York Times, что пресса стала «новой оппозиционной партией».

Тем не менее, избиратели продолжают доверять избранному президенту.

Напомним, как всё начиналось. Во время переходного периода, то есть ещё до инвеституры Дональда Трампа, НКО Propaganda or Not ?, вбросила информацию о том, что Россия во время предвыборной кампании с помощью ложной информации способствовала тому, чтобы потопить Хиллари Клинтон и избрать Дональда Трампа. Мы уже в то время говорили о связях этой таинственной НКО с госпожой Олбрайт и Збигневом Бжезинским [5]. Эти обвинения, в течение длительного времени повторявшиеся в газете Washington Post, содержали перечень агентов Кремля, в числе которых была и Сеть Вольтер. Однако до сегодняшнего дня никаких, абсолютно никаких доказательств русского заговора не представлено.

Можно утверждать, что используемые против Дональда Трампа аргументы не имеют отношения к политике и представляют собой информационную войну [6].

Пальма первенства принадлежит телеканалу CNN, который освещает этот вопрос с особым пристрастием. Канал вынужден был представить свои извинения по обвинению в получении взяток из Москвы одному из близких Трампу предпринимателей банкиру Энтони Скарамуччи. Обвинение было вымышленным, и Скарамуччи, будучи человеком не бедным, подал на канал в суд, после чего CNN представил свои извинения, а три журналиста из группы расследований были уволены.

Затем журналист Джеймс О’Киф выложил в Project Veritas три видео, снятые скрытой камерой [7]. В первом видео показано, как руководитель канала, находясь в лифте и смеясь заявляет о том, что обвинения в связях президента с Россией представляют собой ничто иное, как глупость и играют «на публику». Во втором видео известный ведущий и в прошлом советник Обамы утверждает, что всё это неправда. А в третьем видео продюсер говорит, что Дональд Трамп душевнобольной, а те, кто за него голосовал, – «дерьмо безмозглое» (sic).

В ответ на это президент выложил видеомонтаж, составленный из картинок, которые были отсняты в то время, когда он возглавлял Американскую развлекательную компанию WWE. На них представлено, как президент бьёт по лицу своего друга Венса МакМагона (супруга его помощницы по делам малых предприятий), на лице которого изображён логотип CNN. А кончается всё тем, что буквы CNN превращаются в Fraud News Network, что означает мошенническую информационную сеть.

Всё это говорит о том, что в США президент не ограждён от грубых нападок и что CNN, 1500 раз затронувший вопрос о российском вмешательстве, не занимается журналистикой и лишь насмехается над истиной. Раньше такое допускалось только в отношении внешней политики, а теперь то же самое канал делает и в отношении внутренней политики.

И хотя это менее важно, в передаче Morning Joe (Утро с Джо) кабельного телевидения MSNBC начата новая полемика с президентом. Несколько месяцев ведущие не прекращают его грубо критиковать. Оказывается, Джо Скарборо - это бывший адвокат и депутат от штата Флорида, отстаивающий запрет на аборты и роспуск таких «бесполезных министерств», как министерства торговли, образования, энергетики и жилья. А его партнерша (в обоих смыслах слова) Мики Бжезинская, которую поддерживала Берни Сандерс, всего лишь читает текст на телесуфлёре. В одном из твитов президент оскорбил их обоих, назвав Джо психопатом, а Мику - женщиной с низким коэффициентом интеллектуальности. Никто не сомневается в том, что эти характеристики не далеки от истины, но такая формулировка задевает самолюбие журналистов.

Оба ведущих ведут, между прочим, свободную трибуну в Washington Post, где постоянно задаются вопросом о душевном здоровье президента.

Мики Бжезнскиая является дочерью Збигнева Бжезинского - одного из тех, кто дёргал ниточки НКО Propaganda or not ? Он скончался месяц назад.

Грубость президентских твитов никакого отношения к безумию не имеет. Просто на каждую выходку Дональд Трамп реагирует агрессивно. Затем он высказывает разные идеи, не боясь, что они противоречат друг другу, а затем внимательно наблюдает, какие на них последуют реакции. И после того, как сформирует собственное мнение, он встречается с оппозиционерами и, как правило, находит с ними согласие.

Конечно, Дональд Трамп лишён доброго пуританского воспитания, как у Обамы и Хиллари Клинтон. Он жёсткий, как того требует Новый Мир. Во время предвыборной кампании он представлял себя чистильщиком от обмана, который Вашингтон скрывал, несмотря на своё пуританское воспитание. Поэтому американский народ и привёл в Белый Дом его, а не госпожу Клинтон.

Конечно, можно всерьёз воспринимать полемические заявления президента, считать одни шокирующими, а другие пропускать мимо ушей. Но нельзя смешивать стиль Трампа с его политикой. Напротив, нужно тщательно анализировать его решения и их последствия.

Например, он издал декрет о въезде в США иностранных граждан из стран, министерства иностранных дел которых не в состоянии подтвердить их идентичность.

Страны, из которых въезд в США запрещён, населены преимущественно мусульманами. Поэтому этот декрет связали с заявлениями президента во время предвыборной кампании. Так был создан миф о Трампе-расисте. Были также инсценированы суды по отмене «исламофобского декрета», пока Верховный суд не подтвердил его законность. Тогда страницу перевернули и стали утверждать, что Суд вынес решение по второму варианту декрета, в котором имелись некоторые послабления. Это правда, но эти послабления были и в первом варианте, только в другой редакции.

Став президентом, Дональд Трамп не лишил американцев медицинских страховок и не развязал Третью мировую войну. Наоборот, он дал толчок развитию ряда секторов экономики, которые были задушены в пользу мультинациональных корпораций. Вдобавок наблюдается отток из джихадистских формирований в Ираке, Сирии и Ливане, а также ощутимое снижение напряжённости на Большом Ближнем Востоке, кроме Йемена.

До каких же пор будет продолжаться столкновение Белого Дома со СМИ и Дональда Трампа с финансовыми магнатами?