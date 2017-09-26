На этом плакате изображена карта «независимого Курдистана», границы которого выходят за пределы автономной области Ирака, принадлежащей курдам, и включают часть территорий Ирака и Сирии.

Референдум о независимости Курдистана – это игра в дурака. Соединённые Штаты, которые его тайно поддерживают, на словах якобы выступают против. Франция и Соединённое Королевство поступают точно так же, надеясь, что Вашингтон поможет осуществить их давнюю мечту. Россия тоже не остаётся в стороне, давая понять, что хотя она и выступает против односторонних изменений, тем не менее, могла бы поддержать независимость Курдистана в случае, если мировое сообщество признает независимость Крыма, а, следовательно, и его присоединение к Москве. Что касается постоянных членов СБ ООН, то они оказались настолько лицемерными, что не смогли вынести никакого решения по этому вопросу несмотря на кажущееся единодушие. Они не приняли ни резолюции (то есть текста, имеющего силу международного закона), ни даже декларации председательствующего (то есть общей позиции членов Совета). На заседании СБ 19 сентября было принято всего лишь ничего не значащее заявление для прессы [1].

На данный момент в мире существует восемь непризнанных государств: Абхазия, Северный Кипр, Верхний Карабах, Косово, Оссетия, Западная Сахара, Сомалилэнд и Приднестровская Молдавская Республика. И ещё два региона в Европе, Каталония и Исландия, надеются обрести независимость. Любое изменение статуса иракского Курдистана скажется и на этих десяти регионах. Признание независимости иракского Курдистана будет означать передачу Курдистана в границах, признанных на Севрской конференции 1920 г. и входящего в настоящее время в состав Турции, Ираку. Под словом Курдистан все привыкли понимать регион, в котором Лондон и Вашингтон с 1991 г. беспрерывно осуществляли этнические чистки.

Во время операции «Буря в пустыне» в этом регионе нашли пристанище большинство иракских курдов. А Лондон и Вашингтон превратили этот регион в бесполётную зону для армии президента Хусейна. Они самолично привели к власти одного из своих соратников эпохи холодной войны Масуда Барзани, который начал выдворять из этого региона некурдское население. Этот самый Барзани, хотя после этого его два раза избирали, уже более двух лет остаётся во власти незаконно. Национальная Ассамблея, которая требует его ухода, после истечение срока его полномочий созывалась всего лишь один раз для голосования о проведении референдума, но в отсутствие партии Корана, которая осуждает феодальную систему Барзани и движения Талибан и порождённые ими кумовство и коррупцию. По факту Масуд Барзани находится у власти непрерывно в течение 26 лет.

С 1991 по 2003 г. некурдское население постепенно почти полностью покинуло бесполётную зону, и последняя после свержения президента Хусейна была провозглашена иракским Курдистаном.

1 июня 2014 г. в Аммане (Иордания) состоялось совещание спецслужб Саудовской Аравии, США, Израиля, Иордании, автономной области иракского Курдистана, Катара, Соединённого Королевства и Турции, на котором обсуждался вопрос о подготовке вторжения ИГИЛ в Ирак. Нам известно об этой встрече из турецкого документа, опубликованного газетой Özgür Gündem [2]. Эта газета, с которой я в то время сотрудничал, была сразу же после этого закрыта «султаном» Реджепом Тайипом Эрдоганом [3]. Согласно этому документу было принято решение о координировании операций ИГИЛ и создании независимого иракского Курдистана. Первый начал молниеносное наступление по захвату Мосула, а второй прибрал к своим рукам Киркук. Президент Масуд Барзани через четыре дня должен был отправиться в Иорданию на встречу с участниками этого совещания. Но он постарался увильнуть и был представлен там своим сыном и главой собственной разведслужбы Масруром.

Когда боевики ИГИЛ захватили обещанную им Соединёнными Штатами часть Ирака, они взяли в плен езидов и обратили их в рабство. Подавляющее большинство езидов – это курды, однако согласно амманскому соглашению Барзани не стал вмешиваться, причём даже тогда, когда некоторые езиды вынуждены были укрываться в горах Синджара. Беглецы в итоге были спасены спецназовцами турецкой РПК. Турецкие курды спасали всех, и курдов и не курдов. Они использовали свою победу для того, чтобы потребовать у Запада (который после окончания холодной войны считает их террористами) признать их. Однако как бы Барзани ни переписывал историю, ему не удастся стереть совершённых им против собственного народа преступлений [4].

В состоявшемся в Аммане собрании принимал участие и другой не менее знаменитый курд – исламист Мулла Керкар. Последний был приговорён к тюремному заключению на срок 5 лет за высказывание по телевидению угрозы убийства Премьер-министра Эрна Солберга. На встречу он отправился на борту натовского самолёта, а после встречи вернулся в тюремную камеру. На встрече он заявил о своей верности ИГИЛ. Поскольку осужден он был не за принадлежность к террористической организации, срок наказания ему был пересмотрен и снижен на два года, после чего его освободили. После выхода на свободу он из Осло под защитой НАТО руководит организацией ИГИЛ в Европе. Пользующаяся покровительством Атлантического альянса сеть функционирует по сей день [5].

После аннексии Киркука региональная администрация иракского Курдистана расширила зону этнической чистки, которую его члены в период с 1991 по 2003 г. осуществляли только в бесполётной зоне.

Можно не сомневаться, вечный президент Курдистана Барзани не примет никаких мер против тех, кто высказал «Нет» на Референдуме о независимости.

Президент Барзани, срок полномочий которого давно истёк, заявил, что в референдуме могут принять участие не только жители иракского Курдистана, но и те, что проживают на аннексированных территориях. В 2013 г. на этих территориях проживало более десяти миллионов граждан. Но на сегодняшний день три миллиона граждан не курдской национальности вынуждены были покинуть эти земли. То есть не все избиратели допущены к урнам для определения своей участи, и не только на землях, откуда изгнали коренных жителей, но и на землях всех других иракцев.

Для участия в референдуме необходимо:

Проживать в Курдистане или на аннексированной территории;

Иметь возраст более 18 лет;

Зарегистрироваться в избирательных списках до 7 сентября;

Для тех, кто бежал за границу, подать заявление на электронное голосование и документы в избирательную комиссию региона, из которого они были изгнаны.

В Курдистане существует интересный способ подсчёта жителей, пользующихся избирательным правом. В 1992 г. их насчитывалось всего лишь 971 953 человека, а через десять лет спустя их вдруг стало 2 129 846, и теперь 3 305 925, 25 сентября 2017 года.

Независимость предоставит клану Барзани и талибам дополнительные преимущества. А Израилю она даст возможность реализовать свои военные планы. Начиная с конца 90-х годов и после освоения производства ракет Цахал отказался от оккупации «подступов», то есть территорий, примыкающих к его границам (Синай, Голаны, Южный Ливан). Теперь он намерен нейтрализовать Египет, Сирию и Ливан, нанеся им удар с тыла. Поэтому Тель-Авив поддержал в 2011 г. создание Южного Судана для размещения на его территории ракет, нацеленных на Египет, а теперь поддерживает создание Курдистана, чтобы разместить там ракеты, нацеленные на Сирию.

Согласно изданию Israel-Kurd, широко цитируемому западными СМИ, Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал Масуду Барзани обязательство для «оказания помощи» в управлении новым государством переселить в него 200 000 израильских граждан [6].

По его логике для Цахала идеальным было бы расширить территорию иракского Курдистана не только включением Киркука, но и севера Сирии. А это уже работа для отрядов народной самообороны и их «Роджавы». Это автономное самопровозглашённое государство представляет собой длинный коридор, связывающий иракский Курдистан со Средиземным морем, который сегодня занят американскими войсками, нелегально разместившими на этой территории несколько военных баз.

За восемь месяцев до совещания в Аммане эксперт по Пентагону Робин Райт подтвердила факт согласия своей страны с этим проектом [7]. Тогда соратники Барзани уверяли, что защищают всех курдов, включая тех, что проживают в Турции и Иране. Г-жа Райт намекнула, что этот проект невозможен, но опубликовала карту «Суннистана» под эгидой ИГИЛ и «Курдистана» под эгидой клана Барзани на территории Ирака и Сирии.

Пентагон в августе этого года объявил о закупке и передаче в Сирию на 500 миллионов оружия и боеприпасов главным образом советского производства [8]. 11 и 19 сентября 200 первых грузовиков с оружием через иракский Курдистан на виду у джихадистов были доставлены в Хазаке и переданы курдским отрядам народной самообороны [9]. Министерство Обороны России опубликовало спутниковые фотографии лагеря американских спецназовцев, тихо и мирно расположившихся рядом с курдами и джихадистами на занятой ИГИЛ территории [10].

Но если нам твердят, что «независимый Курдистан» - это демократический проект, разве можем мы в этом сомневаться?