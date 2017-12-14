شبكة فولتير

تعتزم دول بريكس إنشاء إنترنت خاص بها

شبكة فولتير
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سوف تتمتع دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) بالتحكم بشبكة انترنت خاص بها هربا من رقابة الولايات المتحدة.

يخضع الأنترنت حتى وقتنا الحالي لإدارة إيكان Internet Corporation for Assigned Names and Numbers وھي رابطة فرعیة تابعة لوزارة التجارة الأمریکیة.

إن التحكم بالإنترنت الجديد هو اقتراح من مجلس الأمن القومي الروسي. لكن ليس من الواضح كيف سيتناغم ذلك مع نظام دي ان اس DNSالبديل المعمول به في الصين. وفي حال تمدد هذا النظام عالميا، فستفقد الولايات المتحدة حينذاك السيطرة على الاتصالات العالمية، وسوف نرى تقسيم الإنترنت إلى اثنين، بحيث لا يمكن للجميع الوصول إلى المواقع، مهما كان موقع المستخدمين، إلا إذا كانوا مسجلين في كل من النظامين.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “تعتزم دول بريكس إنشاء إنترنت خاص بها”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 14 كانون الأول (ديسمبر) 2017, www.voltairenet.org/article198987.html

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