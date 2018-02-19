Эту информацию следовало бы опубликовать всем западным изданиям. Но сделала это одна лишь Newsweek [1]. На пресс-конференции 2 февраля министр Обороны генерал Джеймс Мэттис заявил, что хотя он и «думает» что Дамаск использовал химическое оружие против собственного народа, но никто в Пентагоне не имеет на это ни малейших доказательств.

Журналист, лично знакомый с генералом Джеймсом Мэттисом, в разговоре с ним узнал о его неприятии мифа об использовании правительственными войсками в Сирии химического оружия. После этого он предложил министру высказаться по этому вопросу публично. Ниже приведён текст его интервью.

Вопрос. Есть какие-либо доказательства об использовании оружия на основе хлора?

Джеймс Мэттис. Думаю, что да.

Вопрос. Нет, я знаю, я вас понял.

Джеймс Мэттис. Я думаю, что оно использовалось несколько раз. И это, как вы знаете, было какое-то особое вещество, я сразу отверг зарин, как вещество, которое использовалось. Вот так.

Вопрос. То есть имеются достоверные свидетельства, что зарин и хлор…

Джеймс Мэттис. Нет, у меня нет каких-либо конкретных доказательств. Нет доказательств. Я говорю только, что другие группировки в этом районе, НКО, местные боевики заявляли, что использовался зарин. Мы ищем доказательства. У меня нет доказательств, ни надёжных, ни ненадёжных. Источник : “Media Availability by Secretary Mattis at the Pentagon”, Press Secretary, Departement of Defence, February 2, 2018.

В самом начале войны Сирийская Арабская Республика обратилась в ООН с требованием провести расследование об использовании джихадистами химического оружия. Инспекторы ничего убедительного не нашли. Однако в августе 2013 г. государства, поддерживавшие проект Братьев-мусульман, выдвинули противоположное обвинение и стали утверждать, на основе информации Отдела 8200 Моссада, что сирийская армия с помощью газовой смеси, включавшей зарин, уничтожила в Гуте 1500 гражданских лиц.

Поддержав добрую волю Сирии, Россия предложила ей присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия. Москва и Вашингтон вместе провели утилизацию сирийских химических боеприпасов и их предшественников (то есть исходных субстанций, используемых при производстве).

Тем не менее, обвинения в использовании химического оружия не прекратились. Хотя Пентагон лично контролировал его утилизацию, западная пресса продолжала утверждать, что Сирийская арабская армия его применяла. Некоторые СМИ, особенно такие, как англо-саксонская Bellingcat (ею руководит сотрудник Atlantic Council) [2] или французская Le Monde [3], стали профессионалами по части публикации фейков подобного рода.

Чтобы покончить со слухами, ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) создали совместный механизм расследования. Эта инстанция, не выезжая из Нью-Йорка и Вены, собрала большое количество информации, но отказалась проверить их на месте и взять пробы. Давление на Никки Хейли, постпреда США в СБ ООН, где все имели возможность созерцать второго номера администрации ООН неоконсерватора Джеффри Фелтмана [4], росло. Всё кончилось тем, что на всю эту западную ложь Россия наложила подряд 5 вето [5].

Что касается событий в Хан Шейхуне, США с апломбом утверждали, что имеют в своём распоряжении доказательства о причастности к ним Сирии. Но согласно заявлению генерала Мэттиса таковых у США нет, тогда на каком основании по сирийской базе Шайрат были нанесены удары крылатыми ракетами?

Министр Обороны Роберт Макнамара признавал, что США врали, прежде чем начать войну против Вьетнама. Его преемник Колин Пауэл тоже признал, что врал в СБ ООН, прежде чем напасть на Ирак. И этот список можно продолжить. Но во всех случаях признания делались после того, как проливалась кровь, а лжецы покидали свои посты. И никто из них не был осужден.

Согласно коммерческому праву можно объявить себя банкротом и не платить по долгам, а после сразу же начать с нуля новое дело. Американские политики действуют по такому же правилу.

В первый раз за всё это время действующий министр Обороны США опровергает ложь Израиля, администрации США и НАТО. И как он ни старался подчеркнуть, что убеждён в виновности Сирии, его заявление лишает израильские бомбардировки, которые осуществляются якобы для уничтожения химического оружия, какого-либо обоснования. Его коллеги Рекс Тиллерсон и Никки Хэйли не смогут возразить. И заявление министра Обороны США звучит как предупреждение 23 министрам иностранных дел, которые 23 января вновь обвинили Сирию в использовании химического оружия [6]. Тем самым министрам, которые выступают за «демократию» в Леванте… с одним условием, что Башар аль-Ассад не сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах и стать в них победителем.