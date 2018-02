Эту информацию следовало бы опубликовать всем западным изданиям. Но сделала это одна лишь Newsweek [1]. На пресс-конференции 2 февраля министр Обороны генерал Джеймс Мэттис заявил, что хотя он и «думает» что Дамаск использовал химическое оружие против собственного народа, но никто в Пентагоне не имеет на это ни малейших доказательств.

Журналист, лично знакомый с генералом Джеймсом Мэттисом, в разговоре с ним узнал о его неприятии мифа об использовании правительственными войсками в Сирии химического оружия. После этого он предложил министру высказаться по этому вопросу публично. Ниже приведён текст его интервью.

Вопрос. Есть какие-либо доказательства об использовании оружия на основе хлора?

Джеймс Мэттис. Думаю, что да.

Вопрос. Нет, я знаю, я вас понял.

Джеймс Мэттис. Я думаю, что оно использовалось несколько раз. И это, как вы знаете, было какое-то особое вещество, я сразу отверг зарин, как вещество, которое использовалось. Вот так.

Вопрос. То есть имеются достоверные свидетельства, что зарин и хлор…

Джеймс Мэттис. Нет, у меня нет каких-либо конкретных доказательств. Нет доказательств. Я говорю только, что другие группировки в этом районе, НКО, местные боевики заявляли, что использовался зарин. Мы ищем доказательства. У меня нет доказательств, ни надёжных, ни ненадёжных.

