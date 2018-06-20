البنتاغون يعتزم إنشاء قوة فضائية

أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليماته إلى البنتاغون بإنشاء سلاح سادس (بعد جيش المشاة، والقوات الجوية، البحرية، المشاة البحرية، وخفر السواحل) : القوة الفضائية.

وعلى الرغم من أن الوظيفة الدقيقة لهذا الجيش الجديد غير معروفة حتى الآن، إلا أنها يجب أن تنافس الجهود الفضائية لروسيا والصين، وإعادة فتح الطريق نحو غزو القمر، والمريخ.

تحظر المعاهدات الدولية التموضع الدائم للأسلحة العملياتية في الفضاء الخارجي. ومع ذلك، فإن روسيا والصين تمتلكان قوة فضائية مكلفة بتدمير الأقمار الصناعية المعادية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم روسيا بتطوير صاروخ سرعته فوق صوتية، قادر على الخروج إلى الفضاء، ثم العودة إلى الغلاف الجوي.

سيتعين على الكونغرس المصادقة على قرار الرئيس ترامب.