Запад представляет освобождение Дераа от террористов как символ окончания войны, которую они поддерживали. Это действительно так, но не в том смысле, как они это понимают. Вернёмся к событиям, с которых начинались враждебные действия в Сирии.

Начиная с 14 февраля 2011 г. никому неизвестный аккаунт в Facebook «Syrian Révolution 2011» (в тексте на английском языке) призывает каждую пятницу принять участие в демонстрациях против Сирийской Арабской Республики. Используя исключительно суннитские символы и утверждая, что действует от имени всех сирийцев, аккаунт в течение нескольких лет будет использоваться в роли дирижёра и определять ритм последующих событий.

Согласно газете Al-Jazeera от 16 февраля 15 подростков (а затем 8 их сверстников) были арестованы в Дераа за враждебные в отношении президента Ассада граффити. Они якобы подверглись пыткам, а начальник местной службы безопасности унизил их родителей. Хотя и было установлено, что в этот день подростки действительно были арестованы, но пытки и оскорбления не были подтверждены. Видео и интервью, распространяемые англосаксонскими СМИ, действительно ужасны, но они не соответствуют ни катарским репортажам, ни тому, что могло бы быть проверено на месте.

22 февраля Джон Маккейн, который является одновременно сенатором и руководителем ассоциированной с Национальным фондом поддержки демократии службы «Пять глаз» ( США, Соединённое Королевство, Австралия, Канада, Новая Зеландия) прибывает в Ливан [1]. Он сообщает депутату и стороннику Харири Окабу Сакру о поставках в Сирию вооружений. Затем он отправляется в Эрсал и договаривается о строительстве будущей тыловой базы джихадистов.

15 марта в Дераа, традиционно баасовском городе, на демонстрации госслужащих выдвигается ряд требований, на которые президент и правительство 17 марта отвечают масштабными социальными мерами.

Также в Дераа 18 марта в пятницу на выходе из мечети Аль-Омари состоялась демонстрация исламистов. Толпа скандировала «Аллах, Сирия, свобода», при этом «свобода» не должна пониматься в западном смысле, и она не противоречит диктатуре. Это слово следует понимать в смысле, который ему придают Братья-мусульмане, то есть «свободе применять законы шариата». Во время демонстрации кто-то стрелял одновременно и в полицейских, и в демонстрантов, но откуда стреляли не установлено. Не исключено, что как это происходило в Венесуэле [2], Ливии и ряде других стран, стреляли те, кому было поручено создать видимость гражданской войны, и тем самым подготовить иностранное вторжение. Обстановка в стране накалялась. Дворец Правосудия и его архивы были сожжены, а группа повстанцев покидает город и совершает атаку на Центр военной разведки, осуществлявший наблюдения за оккупационными войсками Израиля на Голанах.

Впоследствии сенатор Маккейн признал, что он поддерживал постоянные контакты с главарями джихадистов (включая джихадистов ИГИЛ), и сравнил свою стратегию против Сирии с войной против Вьетнама: все альянсы хороши, если они ведут к победе над врагом [3]. После предъявления записи одного из своих телефонных разговоров, Окаб Сакр признал, что контролировал доставку оружия в Сирию [4]. Саудовский генерал Анвар Аль-Эшки (официальный участник переговоров Саудовской Аравии с Израилем) хвастался тем, что Рияд заранее доставил оружие в мечеть Аль-Омари [5]. Израильтяне оказались единственными, кому это было выгодно, тем не менее, они до сих пор отрицают свою причастность к атаке на Центр военной разведки по наблюдению за Голанами, которые они оккупировали.

Но как бы эти события ни представляли, следует признать, что они непопулярны и являются результатом заговора, в который вовлечены на данный момент, по меньшей мере, США, Саудовская Аравия и Израиль.

Согласно западным СМИ «падение колыбели революции» знаменует конец всяким надеждам на «свержение Башара аль-Ассада». Это так, но не справедливее было бы сказать, что Сирийская Арабская Республика, её вооружённые силы, её народ и её президент освободили от захватчиков город, ставший «колыбелью иностранной агрессии»?