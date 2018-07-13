شبكة فولتير

لافارج، كانت تنتج الإسمنت الذي استخدمه داعش

شبكة فولتير
+

تمت إضافة مستندات جديدة إلى الملف القضائي المتعلق بشركة لافارج في باريس. تثبت هذه الوثائق بأن داعش في سوريا، كان محتاجا للأسمنت، وكان على استعداد لشراء المصنع، لمواصلة الإنتاج بنفسه.

الجدير بالذكر، أن الأسمنت الذي أنتجته لافارج خلال الحرب ضد سوريا، لم يكن من الممكن بيعه، إلا في المنطقة التي يحتلها الجهاديون وحلف شمال الأطلسي، وليس في المنطقة التي تسيطر عليها الجمهورية العربية السورية. وأن الإنشاءات المهمة الوحيدة التي أشيدت في المنطقة الجهادية، هي التحصينات العسكرية تحت الأرض.

لذلك، من غير المعقول أن تتجاهل شركة لافارج، بعد الآن، أن الاسمنت الذي انتجته، كان موجها لهذه التحصينات [1].

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] « Révélations : le jihad de Lafarge-Holcim », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 24 mars 2017.

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “لافارج، كانت تنتج الإسمنت الذي استخدمه داعش”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 13 تموز (يوليو) 2018, www.voltairenet.org/article201981.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

رمزية درعا
رمزية درعا
بقلم تييري ميسان
زمن ترامب
زمن ترامب
بقلم تييري ميسان
ما يبتغيه كوشنر وترامب للفلسطينيين