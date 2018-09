Com arrogância, ele escreve: “O Plano de Acção Humanitária deve permanecer humanitário, a fim de garantir que a ONU possa levar a bem as atividades humanitárias essenciais para salvar vidas e assegurar as necessidades básicas das populações. As actividades de desenvolvimento ou reconstrução fora deste Plano, terão que ser reflectidas noutras estruturas que, por natureza, serão negociações mais demoradas com os governos. Isto é essencial, tendo em conta as complexas questões jurídicas e políticas envolvidas”. Por outras palavras, alimentem os refugiados, mas não lutem contra a fome que os consome; que ela seja para nós um argumento de peso, durante as negociações com o Estado sírio.

Neste novo documento de Jeffrey Feltman, os “direitos humanos” são, mais uma vez, um pretexto. Esta personalidade participou no governo do Iraque, numa empresa privada concebida sob o modelo da Companhia das Índias , a mal afamada Autoridade Provisória da Coligação [ 5 ], mostrando, assim, o pouco respeito que ela tinha pelos direitos dos iraquianos. Ele exprimiu o seu verdadeiro propósito sobre a Síria, numa série de documentos conhecidos como o “Plano Feltman” [ 6 ]. Nos quais ele propõe revogar a soberania do povo sírio e estabelecer, como no Iraque, uma governação estrangeira.

A expressão “direitos do homem” ou “direitos humanos” existia muito antes de ter qualquer significado jurídico (isto é, antes de puder ser contestada em tribunal). O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico usou-o, amplamente, no século XIX, para justificar algumas das suas guerras. Assegurou que, para defender esses direitos, é que ele estava pronto a lutar contra o Império Otomano. Na realidade, foi apenas um choque entre o Império Britânico e a Porta Sublime/o Império Turco [ 4 ]. Nunca os povos supostamente “libertados” por Londres foram mais felizes sob a alçada desse dono ou de qualquer outro. No século XX, os “direitos humanos” foram, primeiro de tudo, a marca registada das ONGs “sem fronteiras” e a seguir, o slogan usado pelos trotskistas ligados à CIA, os neoconservadores.

Tradução

Maria Luísa de Vasconcellos



