Эммануэль Макрон никогда не помышлял о политике. В молодости он хотел стать философом, затем высокопоставленным чиновником и, наконец, банкиром. Чтобы достичь своих целей, он начинает дружить с «добрыми феями» Дяди Сэма: Франко-Американским фондом и Германским фондом Маршалла.

На этой почве он встречается с Генри и Мари-Жозе Крэвисами в их доме на Парк-авеню [1]. Крэвисы, пользующиеся незыблемой поддержкой республиканской партии США, считаются одними из самых богатых людей в мире, и свою политику они вершат не под щелчки фотокамер. Принадлежащая им компания KKR, наряду с Blackstone и Carlyle Group, является одной из самых крупных инвестиционных компаний во всём мире.

Любимая поговорка Эммануэля can do attitude, то есть если хочешь, то можешь, и это завораживает. Но у него есть стремление познать и понять, что происходит, при этом не подражая и не имитируя, и это позволяет ему оставаться истинным французом» - заявляет сегодня Мари-Жозе Друин (Госпожа Крэвис) [2].

Заручившись двумя рекомендациями, от Кревисов и Жан-Пьера Жуйе [3], он входит в закрытый круг избирательного штаба Франсуа Олланда. В электронной почте, адресованной госсекретарю США Хиллари Клинтон, директор политического планирования Джек Салливан обрисовывает четырёх главных членов избирательной команды кандидата от социалистов, в числе которых никому не известный Эммануэль Макрон. Он отмечает, что последний должен стать Генеральным директором Казначейства ((« the top civil servant at the Finance Ministry») [4].

Однако сразу после избрания президентом Франсуа Олланда Эммануэль Макрон становится заместителем Генерального секретаря Елисейского дворца. Через несколько дней его приглашают на заседание Бильдербергского клуба по предложению супругов Крэвисов. Он выступит там с резкими высказываниями в противоположность своему начальнику Франсуа Олланду. По возвращению он весь кабинет отправляет в отставку.

Супруги Крэвисы - одна из главных опор Бильдербергского клуба, а Мари-Жозе Друин-Крэвис является его администратором. В противоположность распространённому мнению, Бильдербергский клуб – не место, где принимаются решения. Его архивы свидетельствуют о том, что он был создан ЦРУ и МИ6, а затем стал органом влияния НАТО, которая обеспечивает его безопасность [5]. И благожелательно воспринятое выступление Макрона делает его одним из представителей НАТО во Франции.

Оставив политику, он больше не думает о возвращении. Не раз он выговаривался перед своим окружением, что намерен заняться преподавательской деятельностью. С помощью эссеиста Алена Минка (член Бильдербергского клуба с 2008 г.) он добивается места в Берлинском университете и в Лондонской школе экономики, но в Гарварде заполучить пост ему не удаётся.

Однако в августе 2014 г., через три месяца после «ухода из политики», он по предложению Жан-Пьера Жуйе (ставшего членом Бильдербергского клуба в 2008 г.) назначается Франсуа Олландом министром экономики, промышленности и цифровых дел.

В своей книге, вышедшей в 2018 г, Франсуа Олланд уверяет, что этот выбор он сделал сам [6]. Может быть, но из этого следует, что он не был информирован о выступлении Макрона в Бильдербергском клубе. Впрочем, одна его подружка и министр тоже туда была приглашена.

В декабре 2014 г. Генри Крэвис создаёт собственную разведслужбу - KKR Global Institute. Её руководителем он назначает бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Последний с помощью личных средств Крэвисов (инвестиционный фонд KKR) и без одобрения Конгресса будет продолжать операцию «Timber Sycamore», начатую при президенте Обаме. Это был самый крупный трафик нескольких десятков тысяч тонн вооружений на общую сумму в несколько миллиардов долларов, в котором участвовали 17 стран [7]. Так что Крэвис и Петреус являются самыми главными поставщиками оружия боевикам ИГИЛ [8].

Председатель Бильдербергского клуба француз Анри де Кастри приглашает депутата-мэра Гавра Эдуарда Филиппа на годовое собрание, которое на этот раз состоялось в июне 2015 г. в Австрии. В другой раз он будет приглашён в Германию, на этот раз в мае 2016 г. Во время президентской кампании во Франции Анри де Кастри и Эдуард Филипп будут поддерживать Франсуа Фийона. Но они оставят его как только Жан-Пьер Жуйе представит в Canard enchaîné документы финансовой инспекции о сомнительных амплуа госпожи Фийон. После этого они примкнут к Эммануэлю Макрону.

В августе 2016 г. Эммануэль Макрон создаёт собственную организацию En Marche!, структура и деятельность которой скопирована с израильской «Кадима» Ариэля Шарона и которая, якобы, ни левая, ни правая. Его программа вытекает из инструкций ОЭСР и института Монтеня, президентом которого является Анри Кастри. Да и создана она была в этом институте. Однако Кастри уверяет, что он не поддерживает Макрона и что это простое совпадение. Тем не менее, несколько месяцев подряд он будет убеждать его, что он готов стать у него Премьер-министром.

Сначала движение En Marche! никем не контролировалось. Это была просто ассоциация, которая имела право получать пожертвования из-за границы. Имена доноров в фискальные органы не сообщались. Одним из них был Генри Крэвис.

Во время избирательной кампании Эммануэль Макрон регулярно встречается с бывшим президентом МВФ Домиником Стросс-Каном (ДСК). Однако эти встречи будут регулярно опровергаться, пока о них не расскажет Le Parisien, но спустя много времени, когда имя сексуального извращенца не будет подзабыто. ДСК (член Бильдербергского клуба с 2000 г.) обеспечивает ему одновременно поддержку чиновничьего аппарата и французских предпринимателей – социальный альянс, поддержавший коллаборационистский режим Филиппа Петена и в 80-х годах ставший Фондом Сен-Симона.

В июне 2018 г. министр по делам образования и молодёжи Жан-Мишель Бланке по предложению Анри де Кастри приглашается на годовое собрание Бильдербергского клуба, которое на этот раз проводилось в Италии. Этот юрист и специалист по конституционному праву всегда был связан с политическими науками и педагогикой. Он был одним из трёх главных специалистов министерства образования, а затем директором престижной Высшей школы экономических и коммерческих наук (ESSEC). Он был знаком с Кастри ещё по Институту Монтеня.

После начавшегося во Франции кризиса Жёлтых жилетов [9], стало ясно, что проблема достаточно глубокая и она не может быть разрешена без переосмысления финансовой глобализации, что президент Макрон сделать не в состоянии. Во время избирательной кампании на ужине в Нью-Йорке он удивил своих доброжелателей, затронув вопрос о финансизации экономики. Однако это была всего лишь предвыборная риторика. Её подхватили Крэвисы: финансизация – это рычаг, который поддерживает покупательную способность (leveraged buy-out) и который позволил им стать теми, кем они стали.

Следует считать, что из-за Жёлтых жилетов президент Макрон принесёт своего Премьер-министра в жертву на ближайших европейских выборах (которые состоятся в мае 2019 г. и, безусловно, будут проиграны). Но кроме того, что нужно ещё продержаться пять месяцев, кем его заменить? Если финансированием избирательной кампании и назначением Премьер-министра он обязан НАТО, то заменить его без согласования с Альянсом нельзя. А идеальным кандидатом на эту должность был бы Жан-Мишель Бланке.