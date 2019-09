« Horizons et débats », n°19, 2 septembre 2019

La NED pousse Moscou et Beijing à résister ensemble

Un pare-feu sino-russe contre l’ingérence américaine, par M. K. Bhadrakumar / Hong Kong : l’ingérence occidentale la main dans le sac ! Transformation d’une question intérieure en conflit international, par Bruno Guigue / Cachemire – La genèse du conflit, par Matin Baraki / L’Allemagne est-elle sous l’emprise de la politique de guerre anglo-saxonne ?, par Karl Müller / La culture de l’éthique et la façon de vivre au sein du mouvement coopératif, par Urs Knoblauch / Places d’apprentissage inutilisées et résiliations de contrats. Prendre soin de l’éducation de notre jeunesse et du système dual de la formation professionnelle, par Marianne Wüthrich / La « Fête des Vignerons » et les élections fédérales de cet automne, par Ursula Felber.