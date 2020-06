Čínský premiér Li Kche-čchiang vedl akce ve Wu-chanu a obnovil svůj „božský mandát“ 27. ledna 2020.

Vypuknutí epidemie v Číně

17. listopadu 2019 byl v čínské provincii Hubei diagnostikován první případ osoby, nakažené infekcí Covid-19. Zpočátku se lékaři snažili informovat o závažnosti onemocnění, ale narazili na regionální úřady. Teprve když se zvýšil počet případů a veřejnost začala chápat závažnost onemocnění, zasáhla centrální vláda.

Tato epidemie není statisticky významná. Zabíjí velmi malý počet lidí, ačkoli ti, kteří nákaze podlehnou, prodělají strašlivé respirační bolesti.

V čínské kultuře již od starověku platí, že Nebesa dala mandát císaři, aby vládl svým poddaným [1]. Když odstoupí, zasáhne zemi katastrofa: epidemie, zemětřesení atd. Ačkoli jsme v moderní době, prezident Si Ťin-pching se cítil ohrožen špatným řízením regionální vlády v provincii Hubei. Státní rada proto vzala věci do vlastních rukou. Přinutila obyvatelstvo hlavního města Wu-chan v provincii Hubei, aby zůstalo ve svých domovech. Během několika dní postavila nemocnice; poslala lékařské týmy do každého domu, aby změřili teplotu každému obyvateli; převezla všechny potenciálně infikované osoby do nemocnic k testování; infikované léčila chlorochin fosfátem a ostatní poslala domů; vážně nemocné léčila rekombinantním interferonem alfa-2B (IFNrec) za účelem resuscitace. Tato rozsáhlá akce nebyla nezbytná kvůli veřejnému zdraví, ale měla ukázat, že komunistická strana má stále nebeský mandát.

Během tiskové konference, týkající se nemoci Covid-19, měl íránský náměstek ministra Irádž Harirčí příznaky infekce.

Šíření v Íránu

Epidemie se rozšířila z Číny do Íránu v polovině února 2020. Tyto dvě země jsou úzce propojeny už od starověku. Sdílejí mnoho společných kulturních prvků. Íránská populace je však nejslabší, pokud jde o plicní onemocnění v celosvětovém měřítku. Téměř všichni muži ve věku nad šedesát let trpí v důsledku amerických bojových plynů, které použila irácká armáda během první války v Zálivu (1980-88), stejně jako Němci a Francouzi po první světové válce. Každý, kdo cestuje do Íránu, je překvapen tím, jak velký počet lidí trpí na vážné onemocnění plic. Když se v Teheránu zvýší znečištění ovzduší za hranici únosnosti, jsou uzavřeny školy a vládní úřady, a nejméně polovina rodin se stěhuje se svými prarodiči na venkov. Stává se to několikrát do roka už po dobu třiceti pěti let a lidé si na to zvykli, připadá jim to normální. Vláda a parlament se téměř výhradně skládá z veteránů irácko-íránské války, tj. lidí, kteří jsou v souvislosti s nákazou Covid-19 nesmírně křehcí. Takže když byly infikovány tyto skupiny lidí, nakazilo se touto nemocí mnoho známých osobností.

Vzhledem k americkým sankcím žádné západní banky nehradí přepravu léčiv. Írán nebyl schopen zajistit léčbu nakažených osob a péči o nemocné, dokud Spojené arabské emiráty nezrušily embargo a neposlaly dvě letadla se zdravotnickým vybavením. Kdyby to bylo v jiné zemi, lidé by tak netrpěli, ale v Íránu umírali lidé již při prvních známkách kašle v důsledku poranění plic. Jako obvykle vláda uzavřela školy. Kromě toho zrušila několik kulturních a sportovních akcí, ale nezakázala náboženské poutě. V některých oblastech byly zavřeny hotely, aby se zabránilo pohybu nemocných lidí, kteří neměli možnost pobývat v nemocnici poblíž svých domovů.

Karanténa v Japonsku

Na americké výletní lodi Diamond Princess byl 4. února 2020 jeden pasažér diagnostikován onemocněním Covid-19 a deset cestujících bylo infikováno. Japonský ministr zdravotnictví Katsunobu Kato poté uvalil celou loď v Jokohamě do dvoutýdenní karantény, aby zabránil šíření nákazy v jeho zemi. Nakonec z celkového počtu 3 711 osob na palubě, z nichž většina byla starší 70 let, zemřelo 7 osob.

Diamond Princess je izraelsko-americká loď, kterou vlastní Micky Arison, bratr Shari Arisonové, nejbohatší ženy v Izraeli. Arisonovi udělali z tohoto incidentu akci v rámci vztahů s veřejností. Trumpova administrativa a několik dalších zemí letecky přepravily své státní příslušníky do vlasti, aby byly v karanténě doma. Mezinárodní tisk věnoval této události hlavní stránky novin. S odvoláním na epidemii španělské chřipky v letech 1918- 1919 mezinárodní tisk tvrdí, že by se epidemie mohla rozšířit do celého světa a potenciálně ohrozit lidský druh vyhubením [2]. Tato apokalyptická hypotéza, která není založena na žádných faktech, se nicméně stala slovem evangelia.

Připomeňme si, jak v roce 1898 William Hearst a Joseph Pulitzer kvůli zvýšení prodeje novin zveřejnili falešné informace, a úmyslně vyvolali válku mezi Spojenými státy a španělskou kolonií Kubou. To byl začátek „žluté žurnalistiky“ (publikování čehokoliv jen kvůli zisku). Dnes se tomu říká „falešné zprávy (fake news)“.

V tuto chvíli není známo, zda magnáti úmyslně šíří paniku ohledně nemoci Covid-19, kdy se tato obyčejná epidemie jeví jako „konec světa“. Nicméně tím, že za jedním překroucením informací následuje hned další, byly do toho vtaženy i vlády jednotlivých států. Samozřejmě se již nejedná o prodej reklamy strašením lidí, ale je to ovládnutí populace pomocí využití tohoto strachu.

Čína a Jižní Korea poskytly řediteli WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi vzor generalizováním screeningových testů; tím bylo řečeno, že italské a francouzské metody jsou z lékařského hlediska nesmysl.

Zásah WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO), která sledovala celou situaci, zaznamenala rozšíření nemoci mimo Čínu. Ve dnech 11. a 12. února uspořádala v Ženevě celosvětové fórum o výzkumu a inovacích, týkajících se této epidemie. Na fóru vyzval generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus k velmi uvážlivé celosvětové spolupráci [3].

Světová zdravotnická organizace ve všech sděleních vyzdvihla: nízký demografický dopad epidemie; zbytečné uzavírání hranic; neúčinnost nošení rukavic, roušek (s výjimkou zdravotnických pracovníků), a určitých „bariérových opatření“ (například vzdálenost jednoho metru mezi lidmi má smysl pouze u infikovaných lidí, ale ne u zdravých lidí); potřebu zvýšit úroveň hygieny, včetně mytí rukou, dezinfekce vody a četnějšího větrání uzavřených prostor. Také používání jednorázových papírových kapesníků nebo kýchání do předloktí.

Avšak WHO není lékařská organizace, ale agentura OSN, která se zabývá zdravotními problémy. Dokonce i když jsou představitelé této organizace lékaři, jsou to především politici. Organizace proto nemůže kvůli opatřením kritizovat jednotlivé státy. Navíc kvůli sporům ohledně epidemie H1N1 musí WHO veřejně zdůvodňovat všechna svá doporučení. V roce 2009 byla obviněna z toho, že se nechala ovlivnit zájmy velkých farmaceutických společností, a že unáhleně a nepřiměřeným způsobem spustila alarm [4]. Tentokrát použila slovo „pandemie“ pouze jako poslední možnost, a to 12. března, tedy o čtyři měsíce později.

Na francouzsko-italském summitu v Neapoli, který se konal 27. února, Emmanuel Macron a Giuseppe Conte oznámili, že budou na pandemii reagovat společně.

Lékařské vybavení v Itálii a Francii

Moderní propaganda se neomezuje na publikování falešných zpráv, jako to udělalo Spojené království, když se snažilo přesvědčit svůj lid, aby vstoupil do první světové války, ale povolává lidi, stejně jako když Německo přesvědčilo obyvatele, aby bojovali ve druhé světové válce. Recept je vždy stejný: vyvinout psychologický nátlak, aby přiměl subjekty k dobrovolnému vykonávání úkonů, o nichž vědí, že jsou zbytečné, ale které přimějí obyvatele, aby věřili v nepravdy a opakovali je [5]. Například v roce 2001 bylo všeobecně známo, že osoby, obviněné z únosu letadel 11. září, nebyly na palubních seznamech cestujících. Přesto však většina lidí, byť v šoku, přijala bez jakýchkoliv otázek hloupá obvinění, která vznesl ředitel FBI Robert Muller proti „19 únoscům“. Nebo je také dobře známo, že irácký prezident Husajn měl pouze staré odpalovací zařízení sovětských systémů Scud s dosahem 700 kilometrů, ale přesto si mnoho Američanů utěsňovalo okna a dveře ve svých domovech, aby se chránili před smrtícími plyny, kterými chtěl zlý diktátor zaútočit na Ameriku. Tentokrát je to v případě Covid-19 dobrovolné uvěznění v domácnostech, které nutí osoby, jež to akceptují, aby přesvědčily samy sebe o pravdivosti této hrozby.

Uvědomte si, že nikdy v dějinách nebylo uvěznění a omezení volného pohybu zdravé populace použito k boji proti nemoci. Především si uvědomte, že tato epidemie nemá žádné významné důsledky, pokud jde o úmrtnost.

Itálie učinila jako první krok izolaci kontaminovaných oblastí podle zásad karantény, a poté izolovala všechny občany od sebe navzájem, což se řídí jinou logikou.

Podle předsedy italské vlády Giuseppe Conteho a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona není cílem uvěznění celé populace ve svých domovech překonání epidemie, ale zpomalení jejího šíření, aby se nemocní nedostavili do nemocnic ve stejný čas, a promoření. Jinými slovy, nejedná se o lékařské opatření, ale výhradně o administrativní opatření. Nesníží se tím počet infikovaných osob, pouze se získá více času.

Aby Conte a Macron přesvědčili Italy a Francouze o přínosu jejich rozhodnutí, nejprve získali podporu vědeckých odborníků. I když tyto odborné komise neměly námitky vůči tomu, aby lidé zůstali doma, nenamítaly také nic proti tomu, aby lidé dál podnikali a vykonávali svou práci. Poté Conte a Macron nařídili, že je k vykonání procházky nutný oficiální formulář. Tento dokument na hlavičkovém papíře příslušných ministerstev vnitra nepodléhá žádné kontrole ani sankcím.

Obě vlády šíří mezi obyvatelstvem paniku, neboť udělují zbytečné pokyny, od nichž se infektologové distancují: nabádají lidi, aby za všech okolností nosili rukavice a roušky, a aby udržovali odstup od jiných lidí alespoň jeden metr.

Video z 25. února 202, které francouzské ministerstvo zdravotnictví cenzurovalo.

Francouzský „doporučovaný deník“ (sic) Le Monde, Facebook France a francouzské ministerstvo zdravotnictví cenzurovaly video profesora Didiera Raoulta, jednoho z nejuznávanějších mikrobiologů na světě, protože tím, že oznámil existenci osvědčeného a ověřeného léku na Covid-19 v Číně, poukázal na nedostatečné lékařské odůvodnění pro opatření, která přijal prezident Macron [6].

Profesor Didier Raoult a jeho prezentace pro Valné shromáždění na půdě Fakultní nemocnice v Marseille, 16. března 2020.

Je příliš brzy na to, abychom zjistili, jaký skutečný cíl sledují vlády Conteho a Macrona. Jisté je pouze to, že nejde o boj s Covidem-19.