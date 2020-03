În toate mesajele sale, OMS a subliniat: scăzutul impact demografic al epidemiei; inutilitatea închiderii frontierelor; ineficiența purtării mănușilor, măștilor (cu excepția personalului îngrijitor) și anumite «măsuri de barieră» (de exemplu, distanța de un metru are sens doar pentru persoanele infectate, dar nu are sens cu persoanele sănătoase); necesitatea de a mări nivelul de igienă, în special spălarea mâinilor, dezinfectînd apa și mărind ventilația spațiilor închise. Ultimul, utilizați batiste de unică folosință, sau în caz contrar, a strănuta în cot. Cu toate acestea, OMS nu este o organizație medicală, ci o agenție a Națiunilor Unite care se ocupă cu problemele de sănătate. Funcționarii săi, chiar dacă sunt doctori, sunt, de asemenea, și mai presus de toate, politicieni. Prin urmare, ea nu poate raporta abuzurile anumitor State.

Traducere

Light Journalist



[1] The Mandate of Heaven and The Great Ming Code, Jiang Yonglin, University of Washington Press (2011).

[2] Human Extinction and the Pandemic Imaginary, Christos Lynteris, Routledge (2020).

[3] «Nouveau coronavirus : solidarité, collaboration et mesures d’urgence au niveau mondial s’imposent», Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Organisation mondiale de la Santé, 11 février 2020.

[4] Pandemics, Science and Policy. H1N1 and the World Health Organization, Sudeepa Abeysinghe, Plagrave Macmillan (2015).

[5] « Les techniques de la propagande militaire moderne », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 16 mai 2016.

[6] «"La chloroquine guérit le Covid-19" : Didier Raoult, l’infectiologue qui aurait le remède au coronavirus», Étienne Campion, Marianne, 19 mars 2020.