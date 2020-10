Forsvarsministeren i Den russiske føderasjonen, general Sergei Choigu (se bildet), ringte til Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan 13. oktober 2020.

Etter å ha minnet den tyrkiske presidenten om oppsigelsen av Tyrkias støtte til det islamske emiratet (Daesh) gitt av Russlands president Vladimir Putin, i november 2015, under G20-toppmøtet i Antalya og på sidelinjen under Paris-konferansen om miljøet, påpekte den russiske forsvarsministeren at Tyrkia nå må svare på nye beskyldninger om overføringen, organisert av de tyrkiske hemmelige tjenestene, av syriske og irakiske jihadister til Libya og Aserbajdsjan.

Russland, som allerede så med mistenksomhet på konflikten i Øvre Karabakh, ser nå på ankomsten av jihadister til sitt innflytelsesområde med sinne.

Lenge før han ble statsminister og deretter president i Tyrkia, da han ledet Milli Gorus, en høyreekstrem tyrkisk milits, sørget Recep Tayyip Erdogan for en bakre base for jihadistene til det islamske emiratet etablert i Tsjetsjenia, en av de 22 republikker som utgjør Den russiske føderasjonen.