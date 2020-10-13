Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 13 Ekim 2020’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kasım 2015’te Antalya’daki G20 zirvesi sırasında ve Paris iklim konferansının oturum aralarında Türkiye’nin IŞİD’e verdiği aktif desteği kınamasını hatırlattıktan sonra, Türkiye’yi kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vermesi konusunda uyardı: Suriyeli ve Iraklı cihatçıların Libya ve Azerbaycan’a nakledilmesi.

Rusya zaten Dağlık Karabağ sorununu endişeyle değerlendiriyor, ama özellikle de cihatçıların kendi etki alanına gelişi karşısında öfkesini saklamıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olmadan çok önce milliyetçi bir milis olan Millî Görüş’ü yönetirken, İslam Emirliği’nin Çeçenya’daki teröristleri için bir arka üs sunmuştu.