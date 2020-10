O Ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, telefonou, em 13 de Outubro de 2020, ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Depois de ter lembrado a denúncia do Presidente russo, Vladimir Putin, quanto ao apoio activo da Turquia ao Daesh(EI), em Novembro de 2015, aquando da cimeira (cúpula-br) do G20 em Antalya, e à margem da Conferência de Paris sobre o clima, ele instou a Turquia a responder às acusações que lhe são dirigidas: a transferência de jiadistas sírios e iraquianos para a Líbia e para o Azerbaijão.

A Rússia vê já com apreensão o conflito do Nagorno-Karabakh (ou Alto-Carabaque, ndT), mas acima de tudo com profunda irritação a chegada de jiadistas à sua zona de influência.

Muito antes de ser presidente, enquanto dirigia a Millî Görüş, uma milícia nacionalista-islamista, Recep Tayyip Erdoğan fornecera uma base de retaguarda aos terroristas do Emirado Islâmico na Tchetchénia.