التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتناولت معظم المحادثات دفع العلاقات الحميمية بين البلدين في صورة قامت الرياض بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
Abdelala Bounouh
التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتناولت معظم المحادثات دفع العلاقات الحميمية بين البلدين في صورة قامت الرياض بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
بقلم تييري ميسان
بقلم تييري ميسان
بقلم تييري ميسان
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شبكة فولتير
شبكة فولتير
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
شبكة فولتير
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
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