التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتناولت معظم المحادثات دفع العلاقات الحميمية بين البلدين في صورة قامت الرياض بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.