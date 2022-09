Voltaire n°7 - 23 de septiembre de 2022

Los gobiernos deseosos de imponer su versión sobre un acontecimiento ya no presionan a los medios sino a quienes informan a los medios. En la mayoría de los países, los periodistas no tienen más fuentes que 3 grandes agencias de prensa: Associated Press (AP), la Agence France Presse (AFP) y Reuters. Así que los gobiernos no tienen necesidad de ejercer presiones sobre miles de publicaciones, radios y televisiones, sólo tienen que lograr que esas 3 grandes agencias guarden silencio sobre una información para que los medios occidentales, o al menos muchos de ellos, ignoren lo que no quieren que sepamos.

Ya sean medios del llamado main stream o medios alternativos, si no tienen corresponsales in situ, no pueden hacer más que recurrir a esas 3 grandes agencias. Y acaban diciendo todos lo mismo –el contenido es el mismo con simples variaciones de forma.

Para luchar contra esa ceguera inducida, iniciamos la publicación, cada viernes, de un boletín sobre las relaciones internacionales, boletín confeccionado con los despachos de nuestros corresponsales en todo el mundo.

Por ahora son muchos los países donde no estamos representados. Si se nos escapan algunas informaciones, no será por un deseo de disimularlas. Haremos nuestro mejor esfuerzo por exponer los hechos en su integralidad siempre que podamos.

Durante el mes de agosto ya redactamos varios números de este nuevo boletín para nuestro equipo de trabajo y los publicamos en libre acceso durante todo el mes de septiembre para que ustedes puedan ver una muestra de cómo trabajamos.

A partir de octubre, nuestro boletín estará disponible sólo mediante pago. Pero los interesados ya pueden garantizarse el acceso mediante una suscripción.