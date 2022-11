Des associations de défense des Droits de l’homme ont empêché la diffusion d’un documentaire sur l’esclave en Libye. C’est que la Jamahiriya arabe libyenne de Mouamar el-Kadhafi avait lutté contre l’esclavage et était parvenue à dépasser des siècles d’affrontements entre les arabes et les noirs. Mais lorsque l’Otan a écrasé la Jamahiriya et assassiné Kadhafi, l’esclavage a été rétabli.