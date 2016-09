Taloudellisen foorumin puitteissa Vladivostokissa, 4. päivä syyskuuta, 2015, Presidentti Vladimir Putin vahvisti aikomuksensa väliintulo osalta Syyriassa jihadisteja vastaan.

Valmistelut Venäjän sotilasvoiman käyttöönotolle Syyriassa jatkuvat, aiheuttaen lännen ärtymyksen. Ilmoitus jonka tein viikottaisessa kronikassani Al-Watan [1] -julkaisua varten, liittyen yhteisen Syyria-Venäjä sotilaskomission luontiin, venäläisten sateliittitiedustelutietojen lähettämiseen, lukuisten venäläisten asiantuntijoiden saapumiseen, ja aseiden toimitukseen, jotka ovat pidemmälle vietyjä kuin aikaisemmissa toimituksissa - aiheutti myrskyn kun se vahvistettin Israelin sivustoilla Ynet [2] ja DebkaFile [3]. Lisäsin myöhemmin Lattakian lentokentän modernisoinnin ja laajennuksen [4].

Kuitenkin, yhä uudelleen, Israelin lehtimiehet ovat vääntäneet todellisuutta. Nämä johtivat lukijan olettamaan että Venäjä on käyttöönottamassa lentueensa ja maavoimansa puolustaakseen Syyrian hallitusta joka oli lähellä luhistumista. Tietyt kommentaattorit, ilmaisten mahdollisen siirron Sevastopolin 810. prikaatin venäläisten rannikkojääkäreiden osalta, mainitsivat Krimin esimerkkinä, ja puhuivat mahdollisesta Syyrian sotilaallisesta liittämisestä Venäjään [5].

Useat Atlantistiset TV -kanavat lähettävät videota taisteluista Lattakiassa, jossa kuulemme Syyrian Arabi-armeijan upseereiden puhuvan venäjäksi. uri Artamonovin mukaan, analyysi tulituksen taustamelun osalta vahvistaa johtopäätöksen että nämä ääneit eivät kuulu Syyrian joukoille, vaan jihadisteille joita vastaan nämä taistelevat [6]. Olemme jo pitkään panneet merkille että useimmat Daeshin upseereista viestivät radiolähettimillä turkiksi ja venäjäksi eikä arabiaksi.

Joten kaikki tämä on tietysti valhetta. Venäjän liittovaltio jatkaa poliittisen ratkaisun hakua Syyrian väliseen konfliktiin organisoimalla vuoropuhelua hallituksen ja sen opposition välillä, täten soveltaen Geneva Communiqué:ta joka päätettiin 30. kesäkuuta, 2012 [7].

Samanaikaisesti, vastaten pyyntöön Syyrian Arabitasavallan osalta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman osalta, Venäjän liittovaltio harkitsee Yhdysvaltain koalition esimerkin noudattamista Daeshia vastaan, ja käynnistäen sen oman operaation jihadisteja vastaan.

Venäjä ilmoitti näin Yhdysvaltain lähettiläälle, Michael Ratneylle, tämän matkan aikana Moskovaan 28. elokuuta [8]. Tämän lisäksi, Sergey Lavrov on julkisesti pyytänyt koordinointia Yhdysvaltain armeijan kanssa voidakseen taistella jihadisteja vastaan [9].

Ja tämä nimenomaisesti on se mitä Petraeus-Allen-Clinton-Feltman-Juppé-Fabius -klaani pelkää. Syyriassa, on kuilu todellisuuden ja median kuvitteellisuuden välillä, ja kuten aina tämän kaltaisessa tilanteessa, ajan kuluessa, propagandan tuottajat tulevat oman retoriikkansa vangeiksi ja tulevat loppukädessä päihtyneiksi omista valheistaan.

Venäjän liittovaltio ei suunnittele Daeshin « vähentämistä » vaan kaikkien jihadistien kukistamista, väittivätpä nämä olevansa Islamilaisen Emiraatin, al-Qaïdan, Islamilaisen eturintaman tai minkä tahansa muun organisaation jäseniä. Tuloksena, kaikki ymmärtävät nyt että ei ole aseistettua hallituksen vastaista ryhmää joka ei ole linkitetty jihadisteihin. Tämä on siinä määrin totta että Pentagon tunnistaa ettei sillä ole yhteyttä « maltillisiin kapinallisiin », jotka se oli muodostanut taistelemaan Daeshia vastaan, koska nämä kaikki ovat poikkeuksetta liittyneet al-Qaïdaan. Syyrialaiset, jotka liittyivät ulkomaalaisiin taistelijoihin sodan alussa ovat nyt uudelleen integroineet tasavallan kanssa, useiden sovinnollisten sopimusten välityksellä jotka ovat täytäntöönpantoja hallituksen toimesta viimeisen kolmen vuoden kuluessa, tai muutoin omaksuneet jihadistien tavoitteet.

Seuraamuksena, jos nämä päättävät toimia, venäläiset tulevat hyökkäämään kaikkia aseistettuja ryhmiä vastaan, jotka tällä hetkellä levittävät kauhua Syyriassa. Länsimaat eivät enää kykene piilottamaan tosiseikkaa että « Kansallinen opposition ja vallankumouksellisten voimien koalitio », jonka he hyväksyivät Syyrian kansan edustajan, tosiasiallisesti tukee jihadisteja. Näiden vaaditaan tältä osin huomioimaan Syyrian poliittiset puolueet, mukaan lukien ne jotka ovat liittoutuneet Baath-puolueen kanssa taistelemaan jihadisteja vastaan.

Täysimittainen diagnostinen virhe

Länsivallat, jotka sulkivat lähetystönsä ja näiltä osin kielsivät itseltään mahdollisuuden analysoida mitä maassa tapahtuu, ovat tuottaneet useita virhearvioita. Nämä eivät tieä mitään siitä miten Syyrian yhteiskunta on muuntunut neljän vuoden sodan aikana.

Lähtökohtaisesti, kun on olemassa tietty määrä poliittista konfliktia Syyriassa, ei ole olemassa sisällissotaa. Melkein kaikki kansalaiset asettivat itsensä Presidentti el-Assadin taakse ulkomaista aggressiota vastaan joka on Levantin henkiinjäämisen uhkana.

Atlantistinen lehdistö arvioi että hallitus kontrolloin vain n. 20 % alueestaan ja että se tulee pian sortumaan. Tietysti, asutettu Syyrian alue on rajoitettu kun taas autiomaa on laaja. Tasavalta valitsi puolustaa väestöään sen alueen sijasta, jolla sijatsee paljon himoittua öljyä ja kaasua. Hallituksen näkökulmasta, 20 % väestöstä on joutunut taisteluiden johdosta hakemaan turvapaikkaa ulkomailta, 75 % on tasavallan suojeluksessa, ja maksimissaan 5 % on laajoilla jihadistien hallitsemilla alueilla.

Toiseksi, kun vuonna 2011 useat uskoivat « Arabikevään », myyttiin, tämä ei enää ole totta. Ulkominsteriön projekti asentaa Muslimiveljeskunta valtaan läpi koko Arabimaailman on väljähtynyt. Egyptiläinen skenaario toimii huonosti. Operaation « Damascus Volcano » jälkeen, heinäkuussa 2012, konfliktista on tullut jihadistien sota. Valinta ei ole enää ollut Baathistisen kansallisen puolueen puolesta tai sitä vastaan, vaan modernisoinnin puolesta tai vastaan. Jihadistit puolustavat yhteiskunnallista mallia jota hallitsee moniavioiset miehet, jossa nainen voi poistua kodistaa vain verhottuna ja perheen miespuolisen jäsenen saattamana, jossa homoseksuaaleille langetetaan kuolema, jossa vain Islam on valtuutettu, ja jossa Wahhabistiset käytännöt ovat pakollisia. On jo yllättävää että 5 % väestöstä hyväksyy asuvansa jihadistien miehittämillä vyöhykkeillä, ja on absurdia toivoa että näiden luku saattaa kasvaa [10].

Takertumalla « Arabikevään » myyttiin, jonka he itse loivat ja sitten tuhosivat, länsimaiset valtiot ovat menettäneet kosketuksen todellisuuteen. He teeskentelevät tukevansa demokraattisia liikehdintöjä jotka ovat vihamielisiä Presidentti el-Assadia kohtaan. Mutta tosiseikan lisäksi että sodan aikana, demokratia näyttää luksukselta, eivät ainoastaa demokraatit tue Presidentti el-Assadia jihadisteja vastaan, vaan hän näyttää olevan näiden turvallisin valinta.

Tuottamalla tietonsa yksinomaisesti Syrian Observatory for Human Rights -organisaatiolta, Atlantistinen lehdistö on valinnut itsensä ja julkisen mielipiteen päihdyttämisen. SOHR ei ole neutraali yhdistys, vaan Muslimiveljeskunnan propaganda-haara, joka on kaikkien jihadistien ryhmien matriisi. Kaikki heidän johtajansa ova joko Muslimiveljeskunnan jäseniä tai aikaisempia jäseniä, aina Ayman al-Zaouahiristä Zahran Alloucheen. Tänään, länsivallat maksavat 4 vuoden propagandan seuraamuksia.

Ranskan tapaus

Presidentti Hollande on ilmoittanut että hän valtuuttaa joukkojensa lennot Syyrian alueen läpi kerryttääkseen tietoja Daeshista, ja että myöhemmin, hän voi autorisoida nämä pommittamaan jihadistien organisaatiota.

Ilmoitus näyttää epätoivoiselta pantomiimin esitykseltä. Todellakin, François Hollande oikeuttaa ilmoituksensa ilmoittamalla että on mahdotonta taistella tehokkaasti Daeshia vastaan pommittamalla näitä vain Irakissa ; mutta tämä argumentti jota Presidentti Obama oli käyttänyt tämän vakuuttamiseksi vuonna 2014, ja jonka hän tuolloin hylkäsi. Samalla tavalla, hän kehuskelee jossain määiin naurettavasti väittäessään että nämä ilmassa tapahtuvat operaatiot käynnistyivät 8. syykuuta - kyseisellä päivämäärällä oli historiallisesti suuri hiekkamyrsky melkein kaikkialla lähi-idässä, jossa sähköiset navigointijärjestelmät eivät toimineet ja lentoaluksilla ei ollut mahdollisuutta nousta ilmaan. Ennen kaikkea, hän näyttää erityisen huonoa luottamusta julistamalla että Syyrian Arabiarmeija ei tuhoa ranskalaista lentokalustoa koska nämä eivät enää hallitse maan pohjoisosaa, kun hän oli tosiasiallisesti lähettänyt sotilaslähettilään Damaskukseen saadakseen luvan vaadittaviin lentoihin.

Obama pyrkii toteuttamaan Lausannen sopimusta

Kuitenkin, näyttää siltä että Ranska on laskelmoinut Washingtonin ja Teheranin päivämäärällä 14. heinäkuuta Lausannessa allekirjoittaman sopimuksen sopimuksen seuraamukset, eikä halua tulla jätetyksi eristetyksi Lähi-Itään, joka on täydellisen uudelleen organisoinnin tilassa.

Kun kansainvälinen anti-Daesh-koalitio ei ole suorittanut minkäänlaista vastustusta Islamilaista Emiraattia vastaan viimeisen vuoden aikana, sekä Iraissa että Syyriassa, mutta toisaalta, on pudottanut näille suunnattomasti tarvikkeita, Presidentti Obama antoi määräyksen että sen pitää avustaa Syyrian Arabitasavaltaa puolustamaan Al-Hasakahia.

27. ja 28. heinäkuuta, kaksi sotilasvoimaa yhdistyivät Daeshin työntämiseksi takaisin. Koalition pommitukset tappoivat n. 3 000 jihadistia.

Loogisesti, seuraavaan askeleen tulisi olla venälästen voimien sisällyttäminen anti-Daesh-koalitioon, mutta se ei ole todennäköistä. Todellakin, Yhdysvaltain ja Ranskan viranomaiset jotka vastustavat rauhaa Iranin kanssa haluavat levittää kaaosta ei ainoastaan Levantille, vaan myös Pohjois-Afrikkaan ja Mustalle Merelle. Nämä ovat samoja henkilöitä kuin jotka ovat syyttämässä Venäjää « Assadin pelastamisesta » « Arabikeväältä ». Joten tulemme todennäköisesti todistamaan Daeshin pommitusta kahdella eri koalitiolla, tai jopa, pitkällä aikavälillä, roolien erotuksen, jossa Yhdysvallat huolehtii Irakista ja Venäjä huolehtii Syyriasta.