Die CIA verweigert dem Stellvertreter von General Flynn den Zugang zum NSC

Die CIA hat Robin Townley die zum Beirat des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) notwendige Akkreditierung für Verteidigung nicht erteilt.

Robin Townley war als erster Assistent des Nationalen Sicherheitsberaters, General Michael Flynn, vorgesehen. Er sollte innerhalb des NSC den Direktorenposten für Afrika übernehmen, wurde aber somit zum Rücktritt gezwungen.

Dieser Beschluss der Agentur ist die gezielte Antwort auf das Memorandum von Präsident Trump, mit dem er dem permanenten Sitz des Direktors der CIA im NSC ein Ende gesetzt hat.

Gleichzeitig versucht die CIA zu beweisen, dass die von General Flynn vor der Präsidentschaftswahl aufgenommenen Kontakte mit dem Botschafter von Russland, Sergej Iwanowitsch Kislyak, ein föderales Verbrechen darstellen. Nach Angaben der Agentur, hätte sich Michaël Flynn, mit seiner Bekanntgabe an den Diplomaten der zwar schon öffentlich bekannten Erklärung von Donald Trump, über die Notwendigkeit die Sanktionen gegen Moskau aufzuheben, eines Spionage-Deliktes schuldig gemacht.

Falls die CIA ihr Ziel erreichen sollte, würde der Nationale Sicherheitsberater verhaftet werden.

