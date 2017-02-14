سي.آي.ايه ترفض وصول مساعد الجنرال فلاين إلى مجلس الأمن القومي

رفضت وكالة المخابرات المركزية اعتماد الدفاع عن روبن تاونلي في المستوى المطلوب للعمل في مجلس الأمن القومي

تم تعيين روبن تاونلي كمساعد رئيسي لمستشار الأمن القومي، الجنرال مايكل فلاين. كان يفترض به أن يكون مديرا لشؤون أفريقيا داخل مجلس الأمن القومي، وهكذا أجبر على تقديم الاستقالة

جاء قرار الوكالة وفق مبدأ " العين بالعين" بعد مذكرة من الرئيس ترامب قضت بإلغاء المقعد الدائم والمميز لوكالة المخابرات المركزية، في مجلس الأمن القومي

في الوقت نفسه، تحاول وكالة الاستخبارات المركزية إثبات أن اتصالات الجنرال فلاين قبل الانتخابات الرئاسية مع السفير الروسي، سيرجي إيفانوفيتش كيسلياك، تعنبر جريمة فدرالية

ووفقا للوكالة، فإن التأكيد للدبلوماسي الروسي على تصريحات ترامب العلنية بضرورة رفع العقوبات ضد موسكو، يجعل مايكل فلاين في وضع من اقترف جريمة التجسس

وإذا ما نجحت وكالة المخابرات المركزية في مبتغاها، فإنها ستلقي القبض على مستشار الأمن القومي