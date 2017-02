Am 14. Februar 2017 hat Präsident Donald Trump im Mittelmeer die 6. Flotte zurückgerufen, die an einer Feier in der Ukraine teilnehmen soll.

Präsident Wladimir Putin hat am 18. Februar 2017 ein Dekret erlassen, das "aus humanitären Gründen" alle Verwaltungsakte der nicht anerkannten Volksrepubliken Lugansk und Donbass als gültig anerkennt [1].

In der Tat anerkennt Russland also die von den beiden Republiken ausgestellten Reisepässe.