Katif’te (Suudi Arabistan) iç savaş devam ediyor

2011 yılı sonunda beri, Katif’te (Basra Körfezi kıyısındaki Suudi kenti) çok sayıda hükümet karşıtı gösteri gerçekleştirildi. Üç aydan beri « Nayif Kartalları » (Bahreyn’deki devrimi bastıran Suudi polis birimi) burada « düzeni sağlamaktadır ».

El Avamia isyancılarını bombalayan ve zırhlı araçlar kullanan polis Musavata Mahallesini tamamen harabeye çevirdi ve halen Şuveykat Mahallesine saldırı hazırlığı içerisindedir.

2 Ocak 2016’da, tamamen şiddet karşıtı olmasına rağmen ulusal muhalefet lideri Şii şeyh Nimr Bekir el-Nimr’in kellesini uçurdu. Dolayısıyla bugün muhalefeti temsil imkanı olmadığı için artık diyalog imkanı kalmamıştır.

Suudi Arabistan Kral Selman’ın tahttan feragat etmesini ve oğlu Prens Muhammed’in tacı takması sürecini hazırlarken, Birleşmiş Milletler bu katliamı sessizce izlemektedir.