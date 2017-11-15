Mattis’e göre, ABD’nin Suriye’yi işgali meşru

Suriye’deki ABD birliklerinin statüsü konusunda yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Savunma Bakanı James Mattis, ülkesinin buradan IŞİD’i kovmak için önceden Birleşmiş Milletlerden onay aldığını iddia etti.

İddiasını sürdüren Mattis, IŞİD’İn geri dönüşünü önlemek üzere, Cenevre süreci tamamlanmadan ABD birliklerinin geri çekilmeyeceğini açıkladı.

Şam’daki anayasal hükümet, Washington’un Suriye’nin Kuzeyini işgal etmesinin ve Irak sınırındaki ve Güneydeki çeşitli tesislerinin gayrimeşru olarak kabul etmektedir.