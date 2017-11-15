Voltaire İletişim Ağı

Mattis’e göre, ABD’nin Suriye’yi işgali meşru

Voltaire İletişim Ağı
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Suriye’deki ABD birliklerinin statüsü konusunda yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Savunma Bakanı James Mattis, ülkesinin buradan IŞİD’i kovmak için önceden Birleşmiş Milletlerden onay aldığını iddia etti.

İddiasını sürdüren Mattis, IŞİD’İn geri dönüşünü önlemek üzere, Cenevre süreci tamamlanmadan ABD birliklerinin geri çekilmeyeceğini açıkladı.

Şam’daki anayasal hükümet, Washington’un Suriye’nin Kuzeyini işgal etmesinin ve Irak sınırındaki ve Güneydeki çeşitli tesislerinin gayrimeşru olarak kabul etmektedir.

Q: You know, Assad says Iran and Russia were invited into his country, you were never invited in; you’re there illegally. What legal standing do you have to — to you know, be in Syria?

SEC. MATTIS: You know, the U.N. said that ISIS — basically we can go after ISIS. And we’re there to take them out. But that doesn’t mean we just walk away and let ISIS 2.0 pop back around? as if we’re surprised either. So we got to get the U.N.-brokered effort in Geneva to take this thing forward.

Source : “Hallway Press Gaggle by Secretary Mattis”, US Department of Defense, November 13, 2017.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Mattis’e göre, ABD’nin Suriye’yi işgali meşru”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 15 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198810.html

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