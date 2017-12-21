Резолюция Генеральной Ассамблеи о статусе Иерусалима

Генеральная Ассамблея,

вновь подтверждая свои соответствующие резолюции, включая резолюцию 72/15 от 30 ноября 2017 года по Иерусалиму,

вновь подтверждая также соответствующие резолюции Совета Безопас-ности, включая резолюции 242 (1967) от 22 ноября 1967 года, 252 (1968) от 21 мая 1968 года, 267 (1969) от 3 июля 1969 года, 298 (1971) от 25 сентября 1971 года, 338 (1973) от 22 октября 1973 года, 446 (1979) от 22 марта 1979 года, 465 (1980) от 1 марта 1980 года, 476 (1980) от 30 июня 1980 года, 478 (1980) от 20 августа 1980 года и 2334 (2016) от 23 декабря 2016 года,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и вновь подтверждая, в частности, недопустимость приобретения терри-тории силой,

принимая во внимание особый статус Священного города Иерусалима и, в частности, необходимость защиты и сохранения уникального духовного, религи-озного и культурного характера этого города, как предусмотрено в соответству-ющих резолюциях Организации Объединенных Наций,

подчеркивая, что вопрос об Иерусалиме относится к числу вопросов, кото-рые касаются окончательного статуса и должны решаться путем переговоров со-гласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций,

выражая в этой связи глубокое сожаление по поводу недавних решений, касающихся статуса Иерусалима,

1. подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изме-нение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и долж-ны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и в этой связи призывает все государства воздерживаться от открытия диплома-тических представительств в Священном городе Иерусалиме в соответствии с резолюцией 478 (1980) Совета Безопасности;

2. требует, чтобы все государства соблюдали резолюции Совета Без-опасности, касающиеся Священного города Иерусалима, и не признавали ника-ких действий или мер, которые идут вразрез с этими резолюциями;

3. вновь призывает обратить вспять негативные тенденции на местах, которые ставят под угрозу возможность урегулирования конфликта в соответ-ствии с принципом сосуществования двух государств, а также наращивать и ак-тивизировать международные и региональные усилия и поддержку, направлен-ные на безотлагательное достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, Мадридского мандата, включая принцип «земля в обмен на мир», Арабской мирной инициативы и «дорожной карты» «четверки» и пре-кращение израильской оккупации, начавшейся в 1967 году;

4. постановляет временно прервать работу десятой чрезвычайной спе-циальной сессии и уполномочить Председателя последней сессии Генеральной Ассамблеи возобновить работу специальной сессии по требованию государств-членов.