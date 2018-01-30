Обойдённое молчанием западными СМИ возобновление Лондоном и Парижем Ланкастерхаузского договора устанавливает между двумя странами ещё более тесное, чем это было в 1904 г. «сердечное согласие». Оно знаменует возврат к биполярному миру и неизбежно приведёт к выходу Франции из Европейского союза и увеличению напряжённости между Парижем и Берлином.
В 2010 г. Дэвид Кэмерон и Николя Саркози решают объединить войска передового базирования Соединённого Королевства и Франции [1]. «Силы передового базирования» - это бывшие колониальные войска. Ланкастерхаузский договор включал несколько приложений, одно из которых предусматривало крупные совместные учения Southern Mistral. Через несколько месяцев оказалось, что это были не учения, а мобилизация указанных подразделений и в указанные сроки на настоящую войну против Ливии, получившую название Opération Harmattan (дословный перевод Southern Mistral) [2].
В то время франко-британская инициатива поддерживалась Вашингтоном по принципу «лидерство сзади». То есть армии обеих стран находились на линии огня, а ценные указания закулисно им выдавал Вашингтон.
Ланкастерхаузский договор предусматривал создание юридических рамок для таких вторжений (в будущем), как вторжение в Ливию, и объединение сил с целью снижения затрат и повышения их эффективности. А сегодняшний выбор является революционным: он предусматривает общую внешнюю политику.
Однако воодушевление, наступившее после подписания Договора и кампании против Ливии постепенно развеялось, и страну, включая британских дипломатов, охватила тревога из-за возникшего в ответ на англо-саксонскую оккупацию иракского сопротивления [3]. В результате, начиная с 2004 г. Соединённое Королевство приступает к подготовке нового «арабского восстания», как оно называлось в 1915 г., но под названием «арабская весна» [4], при этом бомбить Дамаск не стали.
В настоящее время после Брекзита, отказа Дональда Трампа продолжать манипулировать исламским терроризмом и российского военного вмешательства в Сирию Лондон приступает к реорганизации своих вооружённых сил.
Сначала Лондон подписывает с Данией, Нидерландами, Норвегией и прибалтийскими странами двусторонние рамочные соглашения о возможных совместных действиях. Затем приступает к реорганизации на Ближнем Востоке джихадистских сетей, созданных в Турции и Катаре. Также обеспечивает военное сближение с Турцией, Сомали, Суданом и Чадом. И, наконец, опираясь на Ланкастерхаузский договор, он устанавливает супер-«сердечное согласие» с Францией.
И если заключённый Дэвидом Кэмероном и Николя Саркози Договор может показаться всего лишь поводом для развязывания войны против Ливии, возобновление этого Договора Терезой Мэй и Эммануэлем Макроном есть плод продуманного на многие годы вперёд выбора [5]. Переговоры по новому этапу отношений вёл наставник президента Макрона Жан-Пьер Жуве, назначенный с этой целью послом Франции в Лондоне.
И Лондон и Париж являются членами Совета безопасности ООН. Они обладают ядерным оружием. Их совместный бюджет на оборону на 30% превышает бюджет России (но ниже, чем военный бюджет США и Китая).
Отдавая предпочтение военному альянсу с Лондоном, Париж отдаляется от Берлина, который готовится к перевооружению и намерен обеспечить военное превосходство над другими европейскими странами [6]. Если это продолжится, Париж тоже должен будет покинуть Европейский союз, лидером которого фактически становится Берлин.
Заявления Эммануэля Макрона и создание Терезой Мэй военного подразделения против русской «лжи» [7] свидетельствуют о возврате к биполярному миру и цензуре информации, исходящей из Москвы. А выход Франции из франко-германской пары и возврат к франко-британской Антанте, в свою очередь, свидетельствуют о возобновлении между Парижем и Берлином напряжённости, внушающей страх.
Перевод
Эдуард Феоктистов
Источник
Al-Watan (Сирия)
[1] “Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic for Defence and Security Co-operation”, Voltaire Network, 2 November 2010.
[2] « Washington regarde se lever "l’aube de l’odyssée" africaine », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 19 mars 2011.
[3] “Letter of the 52 Diplomats to Tony Blair”, Voltaire Network, 26 April 2004.
[4] When progressives threat with reactionaries. The British State flirtation wih radical Islamism, Martin Bright, Policy Exchange, 2004.
[5] “UK-France declaration on security and defence 2010”, “UK-France declaration on security and defence 2012”, “UK-France declaration on security and defence 2014”, “UK-France declaration on security and defence 2016”, “UK-France declaration on security and defence 2018”, Voltaire Network.
[6] « Pour Berlin, prendre le leadership de l’Otan, ça en vaut la peine », par German Foreign Policy, Traduction Christine Maurel, Réseau Voltaire, 7 septembre 2017.
[7] « L’armée britannique se dote d’une unité contre la propagande russe », Réseau Voltaire, 24 janvier 2018.