Сеть Вольтер

Иллюзия о ликвидации ДАИШ

Тьерри Мейсан

Разгром ИГИЛ не означает полную расправу над джихадистами. Эти наёмники - фанатичные боевики, а зачастую и просто психопаты, прикрывающиеся исламской религией, продолжают пользоваться поддержкой ряда государств и транснациональных компаний. В предлагаемой статье Тьерри Мейсан анализирует возможность дальнейшего использования джихадистов и выражает беспокойство по поводу снисходительного отношения Запада к идеологии Братьев-мусульман.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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После ликвидации ИГИЛ, кроме восстановления Ирака и Сирии, возникли и другие вопросы, о которых не принято говорить публично.

По окончании любой идеологической войны, начиная от религиозных войн XVI века и кончая Второй мировой войной, одной из главных была проблема приобщения побеждённых воинов, многие из которых совершали тяжкие военные преступления, к мирной жизни с победителями.

После падения Моссула, Ракки, Дейр-эз-Зора и Букамаля Исламское государство лишилось собственной территории. Поражение ИГ стало следствием отказа США от проекта создания «Суннистана», цель которого состояла в блокировании шёлкового пути через Ирак и Сирию (план Робина Райта [1], отклонённый Трампом в мае 2017 г.). В итоге, джихадисты были разбиты иракской и сирийской армиями.

В течение трёх лет возглавляемая США международная коалиция то наносила по джихадистам неэффективные удары, то сбрасывала им с воздуха оружие и боеприпасы, о чём неоднократно заявлял иракский парламент. Коалиция дала о себе знать только во время взятия Моссула, когда она, пытаясь уничтожить остатки засевших там джихадистов, полностью стёрла этот город с лица земли.

В 2015 г. ИГ насчитывало 240000 боевиков:
- 40000 членов ИГ;
- 80000 членов Ордена Нахшбанди, бывших солдат иракской армии, уволенных в запас Полом Бремером;
- 120000 человек из проживающих на севере Ирака суннитских племён, потомков йеменских боевиков.

Нельзя точно определить, сколько из них погибло в боях и сколько за время войны пришло новичков. Что бы кто ни говорил, никто не знает, сколько их насчитывается сегодня, и можно лишь ссылаться на предыдущие данные, которые весьма приблизительны.

Если 200 000 иракцев, ранее примкнувших к ИГ, сегодня растворились среди иракских суннитов, то о том, куда делись 40000 наёмников, ставших заклятыми преступниками, никто ничего сказать не может.

Покончить с Халифатом

По окончании Второй мировой войны вооружённые силы Германии (вермахт) были демобилизованы безо всякого скандала, а что произошло с элитными войсками SS (нацистская партия, признанная Нюрнбергским трибуналом преступной организацией)? Их насчитывалось около 900 000, и никто не говорил о том, что их нужно было убивать или даже судить. Многие из них разошлись по домам и забыли о своём прошлом. А эсесовских офицеров США использовали в борьбе против СССР либо для подрыва советской экономики, либо для установления антикоммунистических режимов в «свободном мире». Но некоторые отказались вести мирную жизнь и в течение двух лет продолжали воевать. Их называли «одинокими волками», и это выражение используется и в наше время.

Вербовка бывших эсесовцев в ЦРУ осуществлялась под руководством первого директора этой организации Аллена Даллеса и его брата государственного секретаря Джона Фостера Даллеса. Никто об этом ничего не знал, пока американский Конгресс не обнаружил всю полноту и следствия этой операции. Комиссии Чёрча и Нэдзи-Пайка, а также президентская комиссия по расследованию деятельности ЦРУ в США детально расследовали все факты нарушений, начиная с 1975 г. Президент Джимми Картер решил положить конец этой программе, а адмирал Стэнсфилд Тёрнер провёл в ЦРУ чистку.

Весь мир узнал о том, что в течение почти тридцати лет США представляли собой закрытую диктатуру, в которой сотни тысяч граждан подвергались запрету на профессиональную деятельность, а за тысячами других устанавливались слежки. Однако многие забыли, что такие страны, как Саудовская Аравия, Боливия, Южная Корея, Гватемала, Иран, Филиппины и Тайвань находились под властью жестоких диктатур, опиравшихся на эсесовцев, завербованных ЦРУ [2]. О программах по манипуляции сознанием, опытах с использованием наркотиков и школах пыток редко говорят, хотя они представляют собой связанную систему, являющуюся продолжением «нацистской науки».

Поэтому очень важно сегодня подумать о разрешении проблемы джихадистов с тем, чтобы не повторить ошибок подобного рода и обезопасить наших детей от преступных деяний ИГ.

Конечно, сегодняшняя ситуация отличается о той, что была после Второй мировой войны. С одной стороны она проще, потому что джихадистов меньше, чем было эсесовцев. А, с другой стороны, она сложнее, потому что Гитлер был уничтожен, а заказчики джихадистов целы и невредимы.

- 1. Оставим в стороне тех, что разбежались поодиночке. Ими пусть занимается полиция, и этого вполне достаточно.

- 2. Другие, сгруппировавшись, пытаются завладеть новыми территориями где-нибудь рядом с бывшим Халифатом или в своих родных странах, где они могли бы хозяйничать. Но о глобальной стратегии они не помышляют.

Около 200 джихадистов вернулись в провинцию Идлиб, контролируемую Аль-Каидой. Там они враждуют с местными повстанческими группировками.

Некоторые переселились в Африку. Их можно встретить в Синае, где они борются против военного египто-израильского альянса [3], в Ливии, где они удерживают Триполитанию, и в Нигерии, где они сталкиваются с чадо-нигерийским альянсом.

3. А основные силы джихадистов разделились на две группы. США (через курдских анархистов) и Турция считают их профессиональными военными и предлагают им стать контрактниками.

а) Первую группу набрали Бретт Маккурк и генерал Джозеф Вотел, намереваясь образовать с их помощью Силы защиты границ, размещённых на территории Сирии. Однако этот проект был отклонён генералом Джеймсом Мэттисом, и эти Силы не были учреждены. Эта группа дислоцируется в Кахаме, рядом с американской военной базой [4].

На прошлой неделе Партия «Демократический союз» (PYD) - анархистская организация сирийских курдов - объявила амнистию и приступила к набору бывших преступников в ряды вооружённых подразделений – Отрядов народной самообороны (YPG), о чём сообщил постоянный представитель России в Совете безопасности Василий Небензя. Однако YPG официально вооружаются и возглавляются американскими военными, поэтому де факто эти джихадисты находятся под командованием Пентагона, хотя и не называются Силами защиты границ.

б) Вторая группа набрана Реджепом Тайипом Эрдогаом под флагом Свободной сирийской армии (ССА). В 2011 г. западная пресса утверждала, что ССА создана из дезертиров правительственных войск, хотя на самом деле её образовали из ливийских боевиков Аль-Каиды под началом французских военных [5]. Два раза эта группа прекращала своё существование, но её восстанавливали, и сегодня она вместе турецкой армией воюет в Африне.

Разделение джихадистов на проамериканских и протурецких является следствием распада американо-турецкого альянса.
• Бретт Маккурк входит в команду Джона Негропонте и Дональда Рамсфельда, который спланировал и организовал Исламское государство в Ираке (ставшим впоследствии ДАИШ) для того, чтобы перевести антиамериканское Сопротивление в граждансую войну между суннитами и шиитами.
• В начале карьеры, когда он был одним из руководителей Милли Гёрюс, исламистской ирако-германо-турецкой организацией, созданной Эззатом Ибрагимом аль-Дюри (Великим мастером иракского Ордена Нахшбанди) и Нехметином Эрбаканом (Турция), Реджеп Тайип Эрдоган заведовал поставками оружия чеченским джихадистам в Россию. Позднее, когда он стал Премьер-министром, он стал помогать джихадистам в их борьбе против Сирийской арабской республики, а сегодня безусловно поддерживает ДАИШ [6].

Однако разделение джихадистов обусловлено также и этническими причинами. Например, бывший эмир Алеппо Абдулла Суфуни, встал на сторону США, чтобы отомстить за нападение Турции на Ирак. А кавказские джихадисты вернулись в Турцию, потому что в течение тридцати лет поддерживали с ней тесные отношения.

- 4. И если Пентагон отказался от ИГ как средства блокирования торгового пути, связывающего Средиземноморье с Ираном и Китаем, он, тем не менее, не отказался от стратегии адмирала Артура Цебровски, направленной на разрушение государств, не вписавшихся в «глобализованный мир» [7]. Поэтому некоторых боевиков ДАИШ используют для реализации этого плана в качестве вспомогательной силы.

С этой целью джихадисты были переброшены американцами в индийский субрегион – Афганистан, Пакистан, Индию, Бангладеш и Мьянму (но не в Шри-Ланку), как об этом сообщил специальный представитель Владимира Путина в Афганистане Замир Кабулов.

Глава иранского Генштаба Мохаммад Бакери подтвердил, что ВВС США перебросили часть боевиков ДАИШ из Ирака и Сирии в Афганистан. Президент Ирана шейх Хассан Рохани позвонил своему российскому коллеге и тоже подтвердил эту информацию. Затем на пресс-конференции он сообщил о том, что предложил помочь Афганистану в борьбе против проамериканских джихадистов ДАИШ.

Согласно заявлению пакистанского сенатора Рехмана Маликова, Индия скорее всего обеспечит сотрудничество между джихадистами и военизированной националистической организацией Раштрия Сваямсеак Сингх (РСС), возглавляемой индийским Премьер-министром Нарендрой Моди. Джихадисты будут внедряться в отряды мусульманских повстанцев Кашмира с тем, чтобы их уничтожать. РСС, совершившая убийство Индиры Ганди, имеет большой опыт по части экстремального насилия. Рехман Малик не просто сенатор, он – бывший глава контрразведывательной службы Беназиры Бхуто и министр внутренних дел Пакистана. Недавно он стал требовать, чтобы ООН провела разбирательство в Международном уголовном суде, и чтобы Нарендра Моди предстал перед судом.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хуссейн заявил на прошлой неделе, что кризис с рохинджа в Мьянме [8] может вылиться в региональный конфликт. Если такой конфликт действительно случится, то начнётся он в Бангладеш и Малайзии, где беженцев больше всего.

Несколько сотен джихадистов вернулись в Латинскую Америку. В основном это выходцы из республики Тринидад и Тобаго, и они планировали организовать массовый теракт во время карнавала 13 и 14 февраля, но пять дней назад их арестовали. Миссия этих боевиков состояла в том, чтобы возобновить на Карибских островах исламские традиции в духе неудавшегося в июле 1990 г. госпереворота. После этого они должны были воспользоваться хаосом, созданным крайне правыми в Венесуэле, и втянуть эту страну в войну, подобную той, что была развязана в Сирии.

Искоренить идеологию Халифата

Западу не удалось предотвратить внедрения бывших эсесовцев, однако их нацистская идеология была почти полностью искоренена. Она поддерживается только бывшими эсесовцами, внедрёнными в сетях, предназначенных для подрыва советской экономики, в основном в прибалтийских странах, а сегодня возрождается на Украине.

Создание ООН было продиктовано необходимостью борьбы за мир и против нацистской идеологии. Все государства-члены ООН запретили нацистские публикации и символы. Нацистская партия НСДАП была распущена, а пропаганда идеологии нацизма запрещена. А сегодня, кроме России и её союзников, борьба против идеологии политического ислама и против партии, взявшей на вооружение эту идеологию, – Братьев-мусульман, кажется, никого не интересует.

Например, во Франции есть учреждение, призванное представлять всех мусульман. Дело дошло до того, что в её состав вошли два представителя от Братства, а на пост председателя вместо алжирского чиновника был поставлен член турецкой Милли Гёрюс. Одновременно в мировых СМИ была организована кампания против внука основателя Братьев-мусульман Тарика Рамадана, которого преследуют якобы по уголовному делу. Идея состоит в том, чтобы всё свести к личности, не касаться неудобных символов и не копаться в идеологии Братства.

В конце Второй мировой войны организация Братья-мусульмане была распущена по причине политических убийств, совершённых в Египте, и поставке информации нацистской Германии. Однако против идеологии ничего предпринято не было. Хуже того, британская МИ6 посадила в тюрьмы основных руководителей и перестроила Братство на свой манер. Ситуация не изменилась. Когда у Мохамеда Морси наступили тяжёлые дни, Египет запретил Братьев-мусульман, а президент Абдель Фаттах аль-Сисси, желая примирить страну, разрешил своей супруге носить чадру (чадра не имеет никакого отношения к исламу, она появилась только при багдадских халифах).

В Ираке и Сирии свергли Халифат и ДАИШ, но битва с джихадистами не закончена. Часть из них продолжает свою деятельность и использует свою идеологию в качестве гражданского права. А Запад никак не может расстаться с инструментом, необходимым ему для реализации своих намерений.

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday Review, September 8, 2013.

[2] Inside the League, Scott & Jon Lee Anderson, Dodd Mead & Company, 1986. « Всемирная антикоммунистическая лига – преступный интернационал », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 12 мая 2004.

[3] “Secret Alliance : Israel Carries Out Airstrikes in Egypt, With Cairo’s O.K.”, David D. Kirkpatrick, The New York Times, February 3, 2018.

[4] « О действиях США на севере Сирии », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 23 января 2018.

[5] « Islamistas libios se desplazan a Siria para "ayudar" a la revolución », Daniel Iriarte, ABC, 17 de diciembre de 2011. « L’Armée syrienne libre est commandée par le gouverneur militaire de Tripoli », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 décembre 2011.

[6] Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа, Тьерри Мейсан, 2017.

[7] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « Военные планы США », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 23 августа 2017.

[8] « Политический ислам против Китая », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 3 октября 2017.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
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Источник : « Иллюзия о ликвидации ДАИШ », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 13 февраля 2018, www.voltairenet.org/article199704.html

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