Согласно американскому штабу, Мьянма является частью зоны, поджлежащей разрушению (эта карта была опубликована в 2003 г. Томасом Барнеттом)

Используя доктрину «организованного хаоса» [1], Пентагон одновременно вооружал курдов для использования их в своих целях на Ближнем Востоке, готовил гражданскую войну в Венесуэле и войну на истощение на Филиппинах. Все эти конфликты ждали своей очереди и предназначались для четвёртого театра военных действий – Бирмы, расположенной на подступах к Китаю.

Второе лицо в ООН Джеффри Фелтман 28 сентября на заседании Совета безопасности рядом с Генеральным секретарём Антонио Гутерресом. Он принимал участие в организации агрессии против Сирии, а теперь гамерен то же самое организовать против Бирмы. Сегодня бывший американский чиновник является помощником Хилллари Клинтон.

На заседании СБ ООН, состоявшемся 28 сентября по требованию Организации «Исламская конференция» (ОИК), постоянный представитель США и некоторые из их союзников обвинили коалиционное правительство Мьянмы в «геноциде» [2]. Для Вашингтона этого страшного слова - которое с точки зрения европейского права означает массовые убийства, а в США используется для обозначения способа убийства, и при этом число жертв не имеет значения, - достаточно для оправдания любой войны и, как мы видели на примере Югославии, согласия Совета Безопасности ООН им не требуется [3].

Начиная с 2013 г. Западные СМИ стараются представить буддизм в качестве секты. Это монах Асхир Вирату. Прговорённый в 2003 г. к 25 годам тюремного заключения за антимусульманские высказывания он в 2012 г. был освобождён по амнистии. Фанатиков не трудно отыскать в любой религии.

Чтобы дела не расходились со словами, США, Соединённое Королевство и Франция, которые во время «шафрановой революции» (2007 г.) расхваливали Аун Сан Су Чжи и буддистских монахов за их ненасильственное сопротивление Государственному совету по восстановлению закона и порядка (ГСВЗП) [4], зачислили бирманскую армию, лауреата Нобелевской премии Мира Аун Сан Су Чжи [5] и всех буддистов этой страны [6] в лагерь злодеев.

В Бирме после британской, а затем японской колонизации мира не было [7]. Ещё проще её стало дестабилизировать после того, как хунта ГСВЗП согласилась разделить власть с Национальной лигой за демократию (НЛД). Теперь они вместе пытаются мирно разрешать внутренние конфликты.

Необходимые для китайской экономики трубопроводы тянутся от провинции Юньнань и заканчиваются в провинции Аракан у берега Тихого океана.

Воспользовавшись географическим положением, Бирма согласилась провести по своей территории трубопровод, связывающий китайскую провинцию Юньнань с Бенгальским заливом, и разместить на своей территории китайские станции электронной разведки для контроля за морскими путями, проходящими вблизи её берегов. Таким образом, развязать войну в Бирме для Пентагона важнее, чем заблокировать «шёлковые пути» через Ближний Восток и Украину.

В Бирме проживают 1,1 миллиона рохинджа – потомков бенгальских рабочих, переселённых Лондоном во время британской колонизации в Бирму из Индии [8]. Это национальное, но не этническое меньшинство принадлежит к мусульманам, тогда как подавляющее большинство бирманцев являются буддистами. Во время Второй мировой войны рохинджа сотрудничали с индусской империей и выступали против бирманских националистов.

Снабжённая первоклассным оружием организация «Движение за Веру» или «Армия спасения рохинджа» обучается британцами в Саудовской Араии и в Бангладеш. До начала сегодняшних событий она включала 5000 боевиков.

В 2013 г., когда Пентагон и ЦРУ бросили против Сирии орды джихадистов и развязали там позиционную войну, Саудовская Аравия создала в Мекке очередную террористическую организацию Харакат аль-Якин (Движение за Веру). Эта террористическая группировка, заявленной целью которой является объединение рохинджа, на самом деле управляется пакистанцем Ата Юллахом, воевавшим против русских в Афганистане [9]. Саудовское королевство занимает второе после Бирмы место по числу проживающих в нём рохинджа: в нём нашли пристанище 300 000 работоспособных рохинджа мужского пола, не считая членов их семей.

Согласно докладу бангладешских разведслужб, представленному до сегодняшнего кризиса, Движение за Веру действует в течение целого года рука об руку с бангладешской Джамаат уль-Муджахиддин под единым лозунгом «Джихад от Бенгалии до Багдада». Эта немногочисленная группировка дала клятву верности Халифу ИГИЛ Абу Бакр-аль-Багдади и соединила в одну коалицию индийских моджахедов Аль-Джихад, Аль-Ума, Движение исламских студентов Индии Лашкар-э-Тойба и пакистанскую Харкат-уль-Джихад-аль Ислами. Все эти организации финансировались кувейтским фондом Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).

Когда менее полутора лет назад в марте 2016 г. ГСВЗП согласился разделить власть с партией Аун Сан Су Чжи, Соединённые Штаты пытались использовать Нобелевского лауреата против Китая. Понимая, что будет трудно манипулировать дочерью борца за независимость Бирмы и коммунистки Аун Сан, они стали подкармливать Движение за Веру – трудно знать «наперёд, какая им в голову блажь …».

В сентябре 2016 г. Аун Сан Су Чжи с трибуны ГА ООН прилагала все усилия и старалась объяснить, какие усилия она прилагает для решения пробелемы рохинджа. Как и её отец Аун Сан, надеявшийся какое-то время на помощь японцев по освобождению его страны от британской колонизации, лауреат Нобелевской премии Мира наивно поверила в сочувствие англо-саксов по разрешению внутренних проблем Мьянмы.

В сентябре 2016 г. Аун Сан Су Чжи представляла свою страну на Генеральной ассамблее ООН [10]. По доброте душевной она рассказала о проблемах своего народа, включая и проблему рохинджа, и средствах, которые она использовала для их постепенного разрешения. По возвращении она поняла, что её американские коллеги на самом деле являются врагами её страны. Группировка «Движение за Веру» начала серию террористических атак, среди которых нападение на пограничный пост в Маунгдау, где 400 террористов разграбили склад с оружием и убили 13 таможенников и пограничников.

Будучи человеком настойчивым, Аун Сан Су Чжи приложила все силы по созданию консультативной комиссии по анализу проблемы, связанной с рохинджа, и предложила конкретный план по устранению дискриминаций, объектом которых они являлись. В состав комиссии вошли шесть бирманцев и три иностранца – посол Нидерландов Летиция ванн ден Ассум, бывший ливанский министр (а на самом деле представитель Франции) Гассан Саламэ и бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан (в качестве председателя комиссии).

Несмотря на бирманские препятствия, все девять членов комиссии принялись за работу и работали с полной отдачей. Политическим партиям так и не удалось добиться роспуска комиссии национальной ассамблеей штата Аракан, в котором проживают рохинджа, и 25 августа комиссия представила отчёт с рекомендациями по улучшению жизни граждан [11].

В тот же день американские и саудовские спецслужбы подали сигнал несогласия. «Движение за Веру», переименованная британцами в «Армию спасения рохинджа», разделившись на 24 группы, атаковала армейские казармы и полицейские посты. 71 человек были убиты. Целую неделю бирманские войска вели против джихадистов антитеррористическую операцию. 400 членов семей джихадистов бежали в Бангладеш.

Председатель Организации Исламского сотрудничества Реджеп Тайип Эрдоган открывает медийную кампанию по спасению рохинджа (Стамбул, 1 сентября 2017 г.)

Спустя три дня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган начал звонить руководителям всех мусульманских стран и бить тревогу по поводу «геноцида рохинджа». 1-го сентября, в день самого большого мусульманского праздника Аид аль-Адха, в Стамбуле он, как действующий председатель «Организации исламского сотрудничества» произнёс проникновенную речь по спасению рохинджа и поддержке «Армии спасения» [12].

Однако джихадисты и не думали защищать рохинджа, они постоянно делают всё, чтобы помешать улучшению условий их жизни и положить конец дискриминациям, которым они подвергаются.

Генерал Мохсен Резайи был предводителем Стражей Революции, которые во время войны Боснии-Герцеговины против Сербии сражались на стороне НАТО и Саудовской Аравии.

5 сентября председатель иранского Совета политической целесообразности Мохсен Резайи предложил объединить вооружённые силы мусульманских стран и создать единую исламскую армию для спасения «братьев рохинджа» [13]. Этому предложению следует уделить особое внимание, ибо генерал Резайи в прошлом - глава Стражей революции.

Хотя бирманская армия прекратила борьбу с террористами, деревни рохинджа продолжали гореть, а жители Аракана линчевали мусульман, считая, что все они связаны с террористами. Рохинджа считали, что их деревни поджигали военные, а военные считали, что это дело рук джихадистов. Постепенно все рохиджа, проживавшие на севере штата Аракан, снялись со своих мест и переселились в Бангладеш. Любопытно, что рохинджа, проживавшие на юге штата, остались на своих местах.

6 сентября в Бангладеш прибыла правительственная делегация, доставившая беженцам продовольствие. Её возглавляли министр иностранных Дел Мевлют Чавишоглу и супруга президента Эмине Эрдоган с сыном Билялом.

Мобилизационная кампания в мусульманских странах основывается на использовании особенно впечатляющих изображений. Эта фотография распространялась турецким правительством. На ней якобы представлены мусульмане, погибшие от рук буддистов в Бирме. На самом деле это старая фотография захоронения жертв землетрясения в Китае.

В мусульманских странах началась массовая информационная кампания. Утверждалось и подтверждалось фотографиями, что массовые убийства мусульман осуществлялись буддистами. Разумеется, в Бирме никто эти фотографии всерьёз не воспринимал, и все эти фейки были один за другим развеяны. Но в других странах, где население менее образовано, эти фотографии воспринимались как правдивые, тем более, что их практически никто не опровергал. Только Бангладеш осуждал джихадистов и уверял Мьянму в сотрудничестве против терроризма [14].

11 сентября действующий председатель Организации «Исламская конференция» Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Астане (Казахстан) перед научной комиссией Организации, призвал «спасать рохинджа», хотя это не входит в её компетенцию.

Для аятоллы Али Хаменеи вмешательство его страны в Бирму на стороне НАТО и Саудовской Аравии было бы катастрофой. Тем более, что Иран имеет тысячелетнюю историю сотрудничества с Китаем.

На следующий день 12 сентября свою позицию высказал вождь Революции аятолла Хомейни. Обеспокоенный предложением генерала Резайи он старался лишить готовящуюся религиозную войну легитимности, представить её как «столкновение цивилизаций» и ставил под сомнение нахождение женщины во главе государства. Он старался закрыть двери для военных обязательств Стражей Революции. Он заявил: «Не исключено, что религиозный фанатизм играет (главную) роль в этих событиях, однако речь идёт о чисто политическом вопросе, так как за это отвечает правительство Мьянмы. А во главе этого правительства стоит жестокая женщина, лауреат Нобелевской премии Мира. В действительности эти события подписали Нобелевскому лауреату свидетельство о смерти» [15].

В Тегеране президент Хассан Рохани сразу же обратился к регулярной армии с призывом принять участие в готовящемся конфликте. 17 сентября начальники штабов иранской и пакистанской армий установили контакты, чтобы ввиду кризисной ситуации объединить свои силы [16]. Это была первая военная инициатива, но она касалась иранской армии (которая совместно с турецкими пакистанскими коллегами обеспечивают защиту Катара), а не Стражей Революции (которые на стороне сирийцев сражаются против джихадистов). Иран, кроме того, оказывает существенную помощь беженцам.

Аун Сан Су Чжи призывает международное общественное мнение учесть усилия Мьянмы по разрешению проблемы рохинджа и осуждает терроризм. Её поймёт один только Муамар Кадафи, осудивший атаку Аль Каиды на её страну (Нейпьидо, 19 сентября 2017г.).

19 сентября, игнорируя заявления Аун Сан Су Чжи [17] и воспользовавшись трибуной ГА ООН, Реджеп Тайип Эрдоган собрал контактную группу ОИК и потребовал от её членов прекратить торговые связи с Мьянмой и обратиться в СБ ООН для вынесения решения [18].

Саудовская Аравия с 2013 г. покровительствует и снабжает кадровыми военными Армию спасения рохинджа в Аракане. Король Салман пожертвовал 15 миллионов долларов для рохинджа, сбежавшим в Бангладеш, где находятся тренировочные лагеря джихадистов.

Выйдя наконец из тени, Саудовская Аравия подтвердила, что последние 70 лет поддерживала рохинджа и в течение этого периода предоставила им помощь на 50 миллионов долларов. Король Салман вдобавок пожертвовал ещё 15 миллионов долларов [19]. А постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдуллазис бен Мохаммад Аль-Вассиль привлёк на их сторону Совет по правам человека.

Забыв о войнах, которые они ведут в Ираке, Сирии и Йемене, три главные мусульманские военные державы Турция, Иран и Саудовская Аравия сплотились из чувства солидарности [20] и стали на сторону рохинджа. Все эти три страны указали единого врага – коалиционное правительство бирманских военных и Аун Сан Су Чжи.

А предшественницами крутого поворота на Ближнем Востоке были войны в Югославии. В Боснии-Герцеговине (1992-95 г.) и в Косово (1998-99 г.) мусульманские страны и НАТО бок о бок сражались против православных христиан, связанных с Россией.

В 1955 г. Уссама Бен Ладен возглавил Арабский легион на параде в Зенице, на котором присутствовал президент Алийя Изетбекович. Эти боевики никто иные, как бывшие моджахеды, воевавшие против русских в Афганистане. Потом их будут называть Аль Каидой. Во время этой войны российские спецназовцы приникли в казармы Арабского легиона, и оказалось, что все их документы были не на арабском, а на английском языке.

В Боснии-Герцеговине президент Алийя Изетбекович пользовался поддержкой американца Ричарда Перла, который был его советником по иностранным делам и руководил боснийской делегацией при заключении Дейтонских соглашений. В медийном плане ему помогал француз Бернар Леви, о чём он сам говорил и что не было опровергнуто. Наконец, в военном плане он пользовался советами саудовца Уссамы Бен Ладена, создавшего для него Арабскую лигу и получившего боснийский дипломатический паспорт. Во время конфликта, который исподтишка поддерживала НАТО, Изетбекович пользовался публичной поддержкой Турции, Ирана и Саудовской Арвавии [21].

Общественное мнение на Западе безропотно согласилось с нарушением Устава ООН в Косово после массового исхода мирных жителей и невозможности ему противостоять.

Конфликт в Косово начался с террористической операции Армии освобождения Косово (АОК) против Белграда. Комбатантов обучали немецкие спецназовцы на военной базе НАТО в Турции [22]. Теперешний глава турецких спецслужб Хакан Фидан был офицером связи с террористами при штабе НАТО. А теперь он возглавляет турецкие спецслужбы и является вторым лицом государства. В начале войны 290000 косоваров за три дня сбежали в Сербию и укрылись в Македонии. Западное телевидение на досуге показывало длинные вереницы беженцев, растянувшихся вдоль железнодорожного полотна. Однако, по мнению самих македонцев, которые их разместили, никаких объективных причин для организованной НАТО миграции не было. Этот массовый исход населения был использован для обвинения Слободана Милошевича в непропорциональном использовании силы при подавлении разразившейся в стране террористической кампании, после чего НАТО объявила войну без разрешения Совета Безопасности ООН.

Все эти грязные делишки способствуют распространению военных действий на восток. У Пентагона нет возможности создать турецко-ирано-саудовский альянс, но и особой нужды в этом у него нет. В Югославии, когда между этими тремя странами не было прямых контактов, ими руководила НАТО. Однако в силу того, что они вместе воевали в Бирме, им придётся пойти на сделку в Ираке, Сирии, Йемене и даже в Ливии. А ввиду опустошения Ближнего Востока и настойчивого сопротивления населения Пентагон может оставить этот регион на десяток лет и дать ему возможность подлечить раны, не опасаясь при этом возникновения малейшей возможности противодействия свой политике.

На следующий день после заседания Совета безопасности, положившего начало будущей войне против Бирмы, Государственный секретариат информировал президента Барзани о том, что США не поддержат независимость Иракского Курдистана. Пентагон, разумеется, не сможет переориентировать Турцию и Иран на Юго-Восточную Азию с помощью подкидыша у их границы. Масуд Барзани, который безвозвратно завяз с референдумом о независимости, вскоре должен будет исчезнуть из политической жизни. При том, что вывешивание израильских флагов в Эрбиле, о чём массово свидетельствуют арабские, персидские и турецкие телеканалы, сводит с ума всех его соседей.

Если Пентагон продолжит этот сценарий, война в Сирии закончится из-за отсутствия боевиков, которые уйдут в дальние края и будут служить «Американской империи» на новом театре военных действий.