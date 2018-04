Μετάφραση

Κριστιάν Άκκυριά



Πηγή

Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα)



[1] “United States Assessment of the Assad Regime’s Chemical Weapons Use” (« Εκτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη χρήση Χημικών Όπλων από το καθεστώς του Άσαντ»), Voltaire Network, 13 April 2018. « Évaluation nationale du ministère français de la Défense sur l’attaque chimique du 7 avril 2018 » (« Εθνική αξιολόγηση του γαλλικού Υπουργείου Άμυνας για τη χημική επίθεση της 7η Απριλίου 2018 »), Réseau Voltaire, 14 avril 2018. “Syria action – UK government legal position” (" Δράση στη Συρία - Νομική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου"), Voltaire Network, 14 April 2018.

[2] Για παράδειγμα : « Les témoignages qui infirment l’accusation des Casques blancs » (" Οι μαρτυρίες που διαψεύσουν την κατηγορία των Λευκών Κρανών "), Réseau Voltaire, 13 avril 2018.

[3] Τελευταία Επιθεώρηση : “Progress in the elimination of the Syrian chemical weapons programme” ("Πρόοδος για την εξάλειψη του συριακού προγράμματος χημικών όπλων"), by Ahmet Üzümcü , Voltaire Network, 23 March 2018.

[4] Σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες στην υγεία αυτής της καταστροφής, βλέπε το άρθρο του Γερμανού Πρέσβη της εποχής, Werner Daum : “Universalism and the West. An Agenda for Understanding” ("Οικουμενισμός και η Δύση. Μια ατζέντα για την κατανόηση , στο "Το μέλλον του πολέμου"), in «The Future of War», Harvard International Review, Vol. 23 (2) - Summer 2001.

[5] « La guerre, comme stratégie industrielle » ("Ο πόλεμος ως βιομηχανική στρατηγική"), Réseau Voltaire, 19 mars 2003.

[6] «Conférence de presse du colonel-général Sergueï Roudskoï sur l’attaque occidentale de la Syrie» ("Συνέντευξη Τύπου του συνταγματάρχη-στρατηγού Σεργκέι Ρούσκογυ σχετικά με τη δυτική επίθεση στη Συρία"), Réseau Voltaire, 14 avril 2018.

[7] « Faux « made in USA » et mensonges « made in Italy » » (« Fake "made in USA" και ψέματα" made in Italy" »), par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 17 avril 2018.

[8] “British submarine in duel with Kremlin’s ‘Black Hole’ hunter-killer” («Βρετανικό υποβρύχιο σε μονομαχία με τον κυνηγό-δολοφώνο ‘Μαύρη Τρύπα’ του Κρεμλίνου»), Mark Hookham & Tim Ripley, The Times, 16 avril 2018.

[9] «Frappes en Syrie : un des missiles Scalp « n’est pas parti » du Rafale» («Επιδρομές στη Συρία, ένας από τους πυραύλους Scalp "δεν έφυγε" από το Rafale»), Guerric Poncet, Le Point, 18 avril 2018.

[10] «Couacs inexpliqués pour les missiles de MBDA au large des côtes syriennes» («Ανεξήγητα κουάκ για τους πύραυλους MBDA στα ανοικτά των ακτών της Συρίας»), La Lettre A, 17 avril 2018. «Frappes en Syrie : un couac dans la marine a empêché le tirs de plusieurs missiles» («Επιδρομές στη Συρία: ένα κουάκ στο ναυτικό εμπόδισε την εκτόξευση πολλών πυραύλων»), Pierre Julien, RTL, 19 avril 2018.

[11] “Völkerrechtliche Implikationen des amerikanisch-britischfranzösischen Militärschlags vom 14. April 2018 gegen Chemiewaffeneinrichtungen in Syrien” ("Διεθνείς νομικές επιπτώσεις της αμερικανο-βρετανο-γαλλικής στρατιωτικής επιδρομής στις 14 Απριλίου 2018 κατά των εγκαταστάσεων χημικών όπλων στη Συρία"), Bundestag, 18. April 2018.