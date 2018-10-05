الدول العربية تستعد لإعادة التواصل مع سوريا

أجرى الرئيس السوري المنتخب بشار الأسد، مقابلة مع صحيفة الشاهد الكويتية، كشف فيها أن سوريا، والعديد من الدول العربية على وشك استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهم. وهي مقابلة الرئيس الأسد الأولى مع وسيلة إعلامية خليجية منذ بداية العدوان الخارجي (بتمويل من السعودية وقطر) في عام 2011.

هذا، وقد تم استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية، وهي عضو مؤسس، في انتهاك للنظام الأساسي للمنظمة.

لعبت سوريا تاريخيا دورا دوليا مهما. مما حدا بالدكتور هنري كيسنجر أن يقول: "في الشرق الأوسط، لا يمكنك الذهاب إلى الحرب من دون مصر، أو صنع السلام من دون سوريا".