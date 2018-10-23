На встрече с саудовским наследным принцем «МБС» президент Трамп, подписывая с Эр-Риядом соглашение о поставке вооружений на баснословные суммы, спросил, улыбаясь: « Надеюсь, это вам по карману?»

Дело Хашогги – один из примеров западной этики «с изменяющейся геометрией».

Саудовская Аравия

На протяжении семидесяти лет игнорируется вопиющий факт – Саудовская Аравия не представляет собой обычное государство. Это частная собственность короля, а те, кто там живёт, - его крепостные. И оно называется Саудовской по имени собственников - клана Саудов.

В XVIII веке племя бедуинов – Саудов объединяется с сектой ваххабитов, и вместе они восстают против Османской империи. Им удаётся создать королевство в Хиджазе – области на Аравийском полуострове, включающей святые исламские города Медину и Мекку. Но вскоре они были подавлены османами.

В начале XIX века один из Саудов, оставшихся в живых, вновь поднимает восстание. Однако среди восставших начались ссоры, и они снова были подавлены.

А в XX веке британцы делают ставку на Саудов, свергают Османскую империю и получают доступ к углеводородным ресурсам Аравийского полуострова. Благодаря Лоуренсу Аравийскому они создают сегодняшнее королевство, третье по счёту.

Форин оффис считал, что Сауды и ваххабиты своими крепостными отвергаются, и они не способны договариваться со своими соседями. А ввиду превосходства современного по тем временам вооружения британцев над саблями Саудов, этот клан никогда не сможет повернуться против своих западных хозяев. Однако на исходе Второй мировой войны Соединённые штаты воспользовались слабостью британцев и заняли их место. Президент Франклин Рузвельт заключает с основателем королевства «Пакт Куинси». США обязываются защищать клан Саудов в обмен на их углеводороды. Кроме того, Сауды обязались не выступать против создания еврейского государства на территории Палестины. Действие этого договора было возобновлено президентом Джорджем Бушем.

Основатель ваххабизма Мохаммад ибн Абд аль-Ваххаб считал, что все, кто не вступил в его секту, должны быть истреблены. Многие авторы обнаружили сходство между образом жизни ваххабитов и некоторых ортодоксальных еврейских сект, а также между проповедями ваххабитских теологов и некоторых пуританских пасторов. Однако для укрепления своего влияния на Ближнем Востоке британцы решают покончить с арабскими националистами и начинают поддерживать организации Братьев-мусульман и Накшбанди. С этой целью они потребовали от Саудов в 1962 г. создать Лигу арабских государств, а в 1969 Организацию исламского сотрудничества. Теперь ваххабизм допускает суннитский ислам, с которым он раньше боролся. И ваххабиты представляют себя защитниками суннизма, но продолжают бороться с другими формами ислама.

Стараясь избежать братоубийств, которыми полна история этого клана в XIX веке, Ибн Сауд учредил для братьев систему наследования престола. У основателя королевства было 32 жены, которые дали ему 53 сына и 36 дочерей. Самому старшему из живущих, королю Салману, 82 года. Для спасения королевства на семейном совете в 2015 г. было решено положить конец этому правилу и назначить наследниками сыновей принца Наифа и короля Салмана. Однако Мохаммед Бен Салман устранил сына Наифа и стал единственным наследным принцем Саудовской Аравии.

Нравы Саудов

В античные времена слово «араб» указывало на арамейские племена, проживавшие на сирийской стороне вдоль Евфрата. Однако Коран был собран в единую книгу халифом в Дамаске, поэтому сегодня слово «араб» относится ко всем народам, говорящим на языке Корана, то есть выходцам из Хиджаза. Это название объединяет самые разные цивилизации от кочевников бедуинов до оседлых жителей городов, проживавших на территории, простилающейся от Атлантического океана до Персидского залива.

Пересев с верблюдов на личные самолёты, Сауды и в XXI веке сохраняют архаичную культуру кочевников. Например, свою ненависть к истории. В своей стране они уничтожили все, что могло напоминать о прошлом. Именно этот менталитет демонстрировали джихадисты в Ираке и Сирии. Других причин уничтожить дом Мохаммеда Саудами или глиняные шумерские таблички ИГИЛом не существует.

Если раньше Запад использовал Саудов для изгнания Османов, что никто не отрицает, то сегодня он для уничтожения Ирака и Сирии использует джихадистов, которых финансируют Сауды, а возглавляют ваххабиты.

Мало, кто об этом помнит, но в начале агрессии против Сирии, когда западные СМИ твердили об «арабской весне», Саудовская Аравия требовала всего лишь ухода президента Башара аль-Ассада. Эр-Рияд поддерживал его советников, правительство, армию и спецслужбы, которых не в чем было упрекнуть. Он хотел единственно голову Ассада, потому что тот не был суннитом.

Когда принц Мохаммед Бен Салман (его зовут просто «МБС») стал во всём мире самым молодым министром обороны, он потребовал начать разработку нефтяных полей Руб-ель-Хали, расположенных на территории его страны и Йемена. В ответ на отказ Йемена, он начал против него войну и покрыл себя, как и его дед, славой. Но на самом деле, в Йемене, как и в Афганистане, ещё никому удержаться не удавалось. Неважно, что наследный принц демонстрировал свою силу, лишив 7 миллионов человек пищи. И хотя все члены Совета безопасности обеспокоены гуманитарным кризисом, никому и в голову не приходит критиковать доблестного принца МБС.

МБС советует своему отцу королю Салману устранить главу внутренней оппозиции шейха Нимра Бакир аль-Нимра [1]. Этот был человек совершенно мирный, но шиит, то есть неверный с ваххабитской точки зрения. Он был казнён, и никаких воплей на Западе это не вызвало. Затем МБС приказал разбомбить кварталы Муссавар и Шувейкат в Эль-Катифе. В них жили шииты. И Запад снова не заметил ни стёртых танками с лица земли городов, ни убитых крепостных.

Не встречая никаких возражений, МБС толкает своего отца на разрыв в июне 2017 г. отношений с Катаром, который осмелился встать на сторону Ирана и перечить Саудовской Аравии. Он требует от всех арабских стран следовать за ним и добивается, что Эмираты временно отступают.

Во время встречи в Белом доме президент Трамп идёт на уступку - он соглашается оставить Йемен агонизировать, но при условии, что Эр-Рияд прекратит поддерживать джихадистов.

В это время советник президента Трампа Джаред Кушнер выдвигает идею использовать нефтедоллары для спасения американской экономики. Огромное состояние Саудов – это деньги, которые западные страны и, в частности, Соединённые Штаты механически платили за их углеводороды. Они не заработаны трудом, это рента, которую они получают за использование принадлежащих им природных ресурсов. В ноябре 2017 г. этот молодой политик организует во дворце госпереворот [2]. 1300 членов королевской семьи, включая нечистокровного Премьер-министра Ливана Саада Харири., приговорены к домашнему аресту. Некоторых подвешивали за ноги и пытали. Все должны были «подарить» наследному принцу половину своего состояния. В итоге на имя МБС было перечислено по меньшей мере 800 миллиардов долларов в валюте и в акциях [3]. Фатальный просчёт!

Состояние Саудов, до сих пор разбросанное между всеми членами клана, теперь сконцентрировано в одних руках, но не в руках короля или государства. Значит, можно эти руки выкрутить, и тогда все денежки будут ваши.

МБС, кроме Йемена, угрожает также Кувейту, чтобы он отказался от приграничных нефтяных месторождений. Но время быстро бежит.

Операция Хашогги

Не надо было спешить. 2 октября 2018 г. МБС заказывает убийство в саудовском консульстве в Стамбуле одного из приближённых принца аль-Валида Бен Таляля журналиста Джамаля Хашогги в нарушение статьи 55 Венской конвенции о консульских сношениях [4].

Джамаль Хашогги является внуком личного врача короля Абдула Азиза. Он приходится также племянником торговцу оружием Аднану Хашогги, который снабжал оружием саудовские ВВС и вооружал за счёт Пентагона шиитский Ирак против Ирака суннитского. Его тётя Самира Хашогги является матерью торговца оружием Доди аль-Файеда (устранённого вместе со своей подругой британской принцессой Дианой [5]).

Джамаль был связан с дворцовым переворотом, подготовленным аль-Валидом против МБС. Убийцы отрезали ему пальцы и расчленили его, а его голову представили своему хозяину МБС. Операция была тщательно зарегистрирована секретными службами Турции и США.

В Вашингтоне пресса и парламентарии США требуют от президента Трампа наложить на Эр-Рияд санкции [6].

Советник МБС Турки Аль-Дахиль заявляет, что если Соединённые Штаты наложат на королевство санкции, последнее готово перевернуть весь мир [7]. Ведь согласно традициям, бедуины должны мстить за любое оскорбление, что бы это им ни стоило.

По его словам, королевство готовит три десятка мер, из которых наиболее значительными являются следующие:

Снизить добычу нефти на 7,5 миллионов баррелей в день, что вызовет повышение цены почти до 200 долларов за баррель. И вместо доллара королевство потребует оплату в другой валюте, что приведёт к концу его гегемонии;

Разорвать с Вашингтоном все связи и сблизиться с Тегераном;

Закупать оружие в России и Китае. Кроме того, королевство предложит России свою военную базу в Табуке на северо-востоке страны, то есть в непосредственной близости с Сирией, Израилем, Ливаном и Ираком;

Немедленно начать оказывать помощь Хамасу и Хезболле.

Сознавая убытки, которые может причинить хищник, Белый дом принимается откармливать своих собак. Вспоминая, хотя и с опозданием, свои красивые речи про «Права человека», Запад хором заявляет, что он больше не будет терпеть этого средневекового тирана [8]. А все лидеры экономических держав один за другим, повинуясь командам из Вашингтона, отказываются от участия на форуме в Эр-Рияде. Напомнив, что Хашогги был «американским резидентом» президент Трамп и его советник Кушнер ставят вопрос о конфискации в пользу Соединённых Штатов его имущества, чтобы умерить свой гнев.

В Тель-Авиве настоящая паника. МБС был лучшим другом Бенджамина Нетаньяху [9]. Он договаривался с ним о создании общего штаба в Сомалиленде против Йемена. Он тайно посещал Израиль в конце 2017 г. Бывший посол США в Тель-Авиве Дэниел Шапиро предупреждал своих израильских единоверцев, что с таким союзником Нетаньяху подвергает страну опасности [10].

Но «Пакт Куинси» защищает только короля, а не тех, кто претендует на трон.