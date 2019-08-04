شبكة فولتير

تصويبات بشأن تمويل شبكة فولتير

شبكة فولتير
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1 - لقد أنشأنا "حصالة" جمع تبرعات على PayPal يمكن الوصول إليها من هنا //www.paypal.com/pools/c/8h1X ...

2 - أرسلنا عن طريق الخطأ إلى بعض المشتركين رقم حساب مصرفي RIB كان مغلوطاً، تم إنشاؤه بواسطة Alain Benajam حصرياً لجمع تبرعاتنا. يمكنكم إرسال تبرعاتكم عن طريق تحويل مصرفي إلى :

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تم تصحيح كل هذه البيانات في النص الأصلي "من يريد قتل شبكة فولتير؟". نرجو من جميع الذين تداولوا هذا النص إجراء هذه التصحيحات.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “تصويبات بشأن تمويل شبكة فولتير”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 4 آب (أغسطس) 2019, www.voltairenet.org/article207221.html

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