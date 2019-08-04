تصويبات بشأن تمويل شبكة فولتير

1 - لقد أنشأنا "حصالة" جمع تبرعات على PayPal يمكن الوصول إليها من هنا //www.paypal.com/pools/c/8h1X ...

2 - أرسلنا عن طريق الخطأ إلى بعض المشتركين رقم حساب مصرفي RIB كان مغلوطاً، تم إنشاؤه بواسطة Alain Benajam حصرياً لجمع تبرعاتنا. يمكنكم إرسال تبرعاتكم عن طريق تحويل مصرفي إلى :

Alain Benajam IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182

BIC : FPELFR21

RIB : 16598 00001 13851380001 82

3 - البريد الإلكتروني الذي أشرنا إلى استخدامه للاتصال بنا في حال تعرضكم للسرقة من قبل Le pot commun ، هذا الحساب لم يعد يعمل. لكن يمكنكم من الآن الكتابة إلى Sergio Da Rimini: [email protected]

تم تصحيح كل هذه البيانات في النص الأصلي "من يريد قتل شبكة فولتير؟". نرجو من جميع الذين تداولوا هذا النص إجراء هذه التصحيحات.