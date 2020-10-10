استجابة على مناشدة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، وبناء على الاتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الروسي إلهام علييف ورئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، اتفق الطرفان على ما يلي:

1) يعلن وقف إطلاق النار للاغراض الانسانية لتبادل الاسرى الحربيين والاشخاص الموقوفين الآخرين وجثث القتلى، بوساطة لجنة الصليب الاحمر الدولي وبناء على قواعدها، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا في 10 اكتوبر عام 2020.

2) سيتم الاتفاق الاضافي على جوانب مفصلة ملموسة لنظام وقف اطلاق النار.

3) تبدأ جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا مفاوضات حول مواضيع ملموسة للتسوية السلمية الوشيكة للنزاع على اساس المبادئ الرئيسية للحل، بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي.

4) يصادق الطرفان على استحالة تغيير صيغة المحادثات."