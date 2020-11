[1] “هل تكون أرتساخ (قره باغ) قبر أردوغان”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2020, www.voltairenet.org/article2... “قره باغ : الناتو يدعم تركيا ويسعى لتصفية الرئيس أردوغان”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2020, www.voltairenet.org/article2...

[2] The Great Game. On Secret Service in High Asia, by Peter Hopkirk, John Murray (1990).

[3] “Boris Johnson Statement to the House on the Integrated Review”, by Boris Johnson, Voltaire Network, 19 November 2020.

[4] “Larisa Minasyan: OSF-Armenia has supported and supports the velvet revolution in the country”, Arm Info, March 5 2019.

[5] « George Soros, spéculateur et philanthrope », Réseau Voltaire, 15 janvier 2004.

[6] « 4 000 jihadistes au Haut-Karabagh », Réseau Voltaire, 29 septembre 2020.

[7] « George Soros envoie 2 000 mercenaires kurdes en Arménie (Erdoğan) », Réseau Voltaire, 29 octobre 2020.

[8] « Le troisième cessez-le-feu au Karabagh violé », Réseau Voltaire, 27 octobre 2020.

[9] Conférence de presse du chef d’état-major sortant, le général Movses Hakobyan, Erevan, 19 novembre 2020.

[10] « Déclaration des présidents d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Russie », Réseau Voltaire, 9 novembre 2020.

[11] “Statement by Presidents of Azerbaijan, Armenia and Russia”, Voltaire Network, 10 November 2020.