Il governo ucraino, che con discrezione fa guerra alla popolazione del Donbass, si sente sempre più minacciato dalla vicina Russia.

Mosca ha per prima cosa concesso la cittadinanza russa a tutta la popolazione del Donbass – di cultura e lingua russa – che ha accettato con entusiasmo. Si starebbe ora apprestando a organizzare manifestazioni antigovernative in tutto il Paese, in modo da delegittimare il governo di Kiev e favorire l’indipendenza della regione russofona. Qualora l’operazione non riuscisse, Mosca si preparerebbe a soccorrere militarmente la popolazione del Donbass. Questo almeno è quanto il 18 novembre scorso il ministro della Difesa dell’Ucraina, Oleksii Reznikov, ha spiegato al segretario USA della Difesa, Lloyd Austin, e alla sottosegretaria di Stato, Victoria Nuland; ed è altresì quanto dichiarato dal capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, a Military Times [1].

Secondo il Washington Post, il presidente Vladimir Putin non ha però ancora preso una decisione [2].. Secondo la Costituzione russa, il presidente è personalmente responsabile della sorte dei cittadini russi all’estero, quindi anche di quelli del Donbass che si trovano sotto le bombe dell’Ucraina.

Nel caso del Donbass, Washington nega il diritto della popolazione all’autodeterminazione. Considera infatti l’indipendenza della regione, nonché l’aggregazione alla Federazione di Russia, un’invasione e un’annessione inaccettabili. Il 31 agosto 2021 gli Stati Uniti si sono impegnati a portare aiuto militare al governo ucraino in caso d’intervento russo.

Gli Accordi di Minsk, che dovevano permettere la risoluzione della crisi ucraina offrendo garanzie alla minoranza russofona, non sono mai stati rispettati dai successivi governi ucraini, che continuano a fare guerra alla propria popolazione.