Den iranske presidenten Ibrahim Raisi nærmer seg nå sin ettårsdag i embedet. Men han har ikke oppfylt valgløftene sine.

Han har lovet å:

– sørge for å løfte på USA-sanksjonene ved å undertegne en ny atomavtale

– se på boligploblemene

– fjerne korrupsjon

– redusere arbeidsledigheten

– dempe den økonomiske krisen

Dessverre er sanksjonene fortsatt på plass. Og det ser ikke ut til at De Forente Stater har det travelt med å gå inn for en ny slik avtale. Det har blitt bygget svært få nye hus. Korrupsjonsnivået er fortsatt det samme. Det er fortsatt stor arbeidsledighet, Inflasjonen har sunket fra 40 5 TIL 38 %, men har økt med enorme 300 % for olje og brød. Nesten 60 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Det har forekommet protester, noen demonstrasjoner har til og med sunget «Død over diktatoren».

Ibrahim Raisi ser ut til å være den mest sannsynlige etterfølgeren til revolusjonslederen ayatollah Ali Khamenei. Men det avhenger av en bedring av den økonomiske elendige tilstandene landet. Det er ikke sikkert at stillingen som leder fortsatt er innen rekkevidde.